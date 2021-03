Padres piden que se intervenga a una universidad por la muerte de 7 jóvenes en Bolivia

Estudiantes colocan velas hoy en las puertas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en El Alto (Bolivia). EFE/Martin Alipaz

El Alto (Bolivia), 3 mar (EFE).- Un grupo de padres de familia pidió este miércoles la intervención de una universidad en Bolivia en la que siete jóvenes fallecieron y otros cuatro resultaron heridos durante una reunión estudiantil en plena pandemia que no estaba permitida.

Medio centenar de padres de familia y vecinos de la Universidad Pública de El Alto (Upea), ciudad vecina de La Paz, se apostaron en puertas del pabellón de la carrera de Administración de Empresas, sitio en el que este martes once jóvenes cayeron casi 17 metros tras desplomarse un barandal de un cuarto piso.

Pancartas en las rejas de la universidad con rótulos de "justicia ¡ya!" o la exigencia del cierre del centro de estudiantes de esa carrera se combinaron con una pequeña capilla improvisada en la que se prendieron velas y se pusieron algunas flores en memoria de los fallecidos.

"Que se cierre este nido de corrupción", dijo a Efe Emma Cahuaya, madre de un universitario que asistió a la asamblea estudiantil que se cree fue una de las causas de esa tragedia, refiriéndose al centro de estudiantes y la Federación Universitaria Local (FUL) pese a que la autonomía de las universidades públicas está garantizada en la Constitución.

La mujer contó que su hijo fue testigo del momento en el que la baranda del cuarto piso del edificio cede al forcejeo de decenas de estudiantes que estaban en el pasillo exigiendo explicaciones por una supuesta suspensión de la asamblea, que debía definir una nueva mesa directiva, según las investigaciones.

"Hay jóvenes que han visto (la caída) y están traumados" porque, incluso, cuando uno de ellos impactó contra el piso logro pararse para morir momentos después, relató la mujer.

La molestia del grupo de padres es por el modo en que el centro de estudiantes presionó para que los universitarios asistieran a ese congreso mediante llamadas, amenazas de multas que llegan a unos 8 dólares si no participaban, además, de propinarles golpes en caso de llegar tarde, relató Cahuaya.

Las autoridades bolivianas informaron que los fallecidos son siete estudiantes, mientras que los cuatro heridos tienen lesiones graves, todos entre los 18 y 27 años.

La investigación determinó que una pugna entre dos frentes se produjo tras la asamblea convocada en un patio de la universidad y que se trasladó hasta las oficinas de una de las carreras de la facultad financiera en un cuarto piso en el que hubo forcejeos.

La Fiscalía detalló que tres de los ocho dirigentes universitarios que convocaron a la reunión fueron arrestados y afrontarán cargos por homicidio y lesiones graves y gravísimas, mientras se trata de dar con el resto de los representantes.

El suceso ha provocado que los cierres de campaña de los principales partidos políticos que se disputan la Alcaldía de El Alto como Jallalla de la expresidenta del Senado Eva Copa y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) cancelen sus actividades proselitistas.