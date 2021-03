O.Próximo.- La Fiscalía del TPI abre una investigación por crímenes de guerra en los Territorios Palestinos

01/03/2021 Demolición de una vivienda palestina en Cisjordania POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ASIA INTERNACIONAL ISRAEL ORIENTE PRÓXIMO MOSAB SHAWER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación por los presuntos crímenes cometidos en los Territorios Palestinos, después del visto bueno que dio la corte de La Haya a principios de febrero a posibles evaluaciones sobre la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.



La Autoridad Palestina recurrió al TPI para que determinase si Israel ha cometido crímenes de guerra y la Fiscalía ya había considerado en una primera evaluación que hay indicios suficientes para abrir una investigación formal. Sin embargo, no fue hasta el 5 de febrero cuando los jueces --sin entrar a valorar las acusaciones-- aclararon las dudas en materia de competencia.



La Fiscalía, ahora ya con las garantías sobre la jurisdicción del TPI, ha confirmado el inicio de una investigación sobre los presuntos abusos cometidos desde junio de 2014, después de cinco años de pesquisas preliminares. Lo hace prometiendo que examinará el caso de forma "independiente, imparcial y objetiva", en aparente respuesta a las dudas suscitadas en Israel y en otros países como Estados Unidos.



"Las investigaciones llevan tiempo y deben basarse objetivamente en hechos y leyes", ha esgrimido la fiscal Fatou Bensouda, quien ha argumentado que será igual de imparcial que en otros expedientes ya abiertos. "No tenemos más agenda que cumplir los deberes estatutarios recogidos en el Estatuto de Roma", tratado fundacional del TPI, ha añadido.



Bensouda, que ha pedido colaboración a todas las partes para desarrollar su trabajo, ha esgrimido que, al igual que en su día descartó examinar el asalto israelí al barco 'Mavi Marmara' de la Flotilla de la Libertad en 2010, en el caso presentado por la Autoridad Palestina se plantean indicios "razonables" sobre situaciones que sí podrían ser valorados por la corte internacional.



En este sentido, ha pedido "paciencia" y ha recordado a las víctimas que "el TPI no es una panacea", entre otras razones porque centra su atención en los abusos "más notorios" o en "los principales responsables por la comisión de los crímenes". "Nuestra preocupación principal serán las víctimas de los crímenes, tanto palestinas como israelíes", ha apostillado.



Las pesquisas, no obstante, ya no recaerán tanto en Bensouda como en su sucesor, el abogado británico Karim Khan, que asumirá el cargo de fiscal jefe del TPI a partir de mediados de junio.