México presentará un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos

Fotografía cedida hoy, por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), donde se observa al canciller Marcelo Ebrard (d), mientras conversa con la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinabum (i), durante un acto en Ciudad de México. EFE/Secretaria de Relaciones Exteriores SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 3 mar (EFE).- El Gobierno mexicano presentará un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos porque considera que la cooperación hasta ahora "no ha funcionado", informó este miércoles Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller mexicano reveló que planteó la idea durante la reunión virtual que tuvo el viernes pasado con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

"El tráfico (de drogas) no se ha logrado reducir, entonces tiene que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho para hacerlo mejor, eso México lo está preparando y Blinken me dijo: 'bueno, vamos a hacer la reunión en cuanto nosotros estemos listos'", manifestó Ebrard.

Las declaraciones ocurren un día después de publicarse un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) que reafirma a México como "la mayor amenaza" del narcotráfico para el territorio estadounidense.

En particular, el informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 alerta de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación,, Los Zetas, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos y la organización Beltrán Leyva.

Abordado por la prensa tras la inauguración de una oficina de pasaportes en Coyoacán, en el sur de Ciudad de México, el canciller negó que este tema haya generado "ruido" en la relación bilateral.

También indicó que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) preparar la propuesta.

"Lo único que se dijo en la reunión del viernes, que tuve yo con el secretario Blinken, es que en seguridad no ha funcionado lo que se ha hecho en ambos países porque el consumo sigue subiendo, las armas y los homicidios siguen subiendo", reiteró.

La cooperación de seguridad se tensó tras la detención de Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano, arrestado en Los Ángeles en octubre, pero devuelto a México sin cargos en noviembre tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron a la DEA de "fabricar los delitos" a Cienfuegos, quien iba a enfrentar cargos por narcotráfico.

Por orden del líder izquierdista, el Congreso mexicano aprobó en diciembre una reforma urgente a la Ley de Seguridad Nacional para restringir las labores y eliminar la inmunidad de los agentes extranjeros de seguridad en el país, con especial dedicatoria a la DEA.

Sin embargo, Ebrard indicó que la cooperación de seguridad no fue un tema en la primera reunión bilateral virtual que López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvieron este lunes.

"No hemos hablado todavía, el tema de seguridad quedó pendiente, porque ellos están organizando su esquema y México está preparando lo que va a ser su propuesta", manifestó el canciller.