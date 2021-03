Mario Casas confiesa lo enamorado que está de Déborah François

02/03/2021 Mario Casas ha ganado el Premio Feroz a Mejor Actor EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Mario Casas está viviendo una de sus mejores etapas tanto a nivel profesional como personal. Vencedor del Premio Feroz a mejor actor por su papel en "No matarás", el atractivo actor mantiene una relación desde hace un año con la actriz francesa Déborah François, a la que conoció en el rodaje de "El practicante", de quien está enamoradísimo, tal y como aseguran las personas que mejor le conocen.



Muy discreto, Mario ha evitado hablar de la polémica de Victoria Abril tras sus declaraciones negacionistas con respecto al Coronavirus - sobre las que se disculpó al recoger el Premio Feroz de Honor - pero sí ha asegurado que "en mi caso hablo de cine. Yo no soy científico, soy actor", dejando claro que prefiere no mostrar públicamente su opinión sobre la pandemia, al igual que han hecho otros compañeros.



Sin poder ocultar su sonrisa, el intérprete confiesa lo feliz que es al lado de Déborah François: "Estoy maravillosamente bien. Mi corazón está latiendo fuerte". A pesar de vivir su amor a distancia y a caballo entre Francia y España, Mario desvela que no es tan complicado como pueda parecer en un primer momento y asegura que "es fácil. Solo hay que dejarse llevar".