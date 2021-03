"Luz al final del túnel": Muchos famosos ya fueron vacunados

ARCHIVO - El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger se declaró feliz de haber estado haciendo la fila para vacunarse. Foto: Felix Hörhager/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

La pandemia de coronavirus también alteró la vida de muchas celebridades. Con la vacunación, muchas de ellas ven por fin "luz al final del túnel" y aprovechan su fama para instar a otras personas a vacunarse. El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger dijo que nunca se había sentido tan feliz de esperar en una fila. También el actor Sean Penn se describió como "hombre feliz" y su colega Jane Fonda aseguró: "No duele". Los tres astros de Hollywood son parte de los primeros famosos que recibieron la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos y luego lo comentaron en redes sociales. En Estados Unidos se vacuna desde diciembre. La prioridad la tienen los que viven en residencias para adultos mayores y el personal de salud, pero en cada estado norteamericano las reglas son diferentes y en muchos lugares pueden ser vacunadas las personas que ya alcanzaron cierta edad, las que desempeñan determinada tarea o las que tienen determinadas enfermedades preexistentes. Y entre ellas hay muchas estrellas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de uno de cada diez estadounidenses recibió al menos una dosis de la vacuna. "Una luz al final del túnel tras un año de cuarentena autoimpuesta", escribió el actor Anthony Hopkins, de 83 años, y adjuntó una foto en la que se lo ve siendo vacunado en Los Angeles. Entre los astros ya vacunados en Estados Unidos están, por ejemplo, el comediante Steve Martin, la cantante country Loretta Lynn, el músico Tony Bennett, los actores Patrick Stewart, Samuel Jackson, Harrison Ford, Billy Crystal y Jeff Goldblum, el músico de los Beach Boys Brian Wilson así como la ex modelo Christie Brinkley. Muchos de ellos aprovechan la ocasión para instar a sus fans en redes sociales a vacunarse. En el Reino Unido ya se avanzó incluso más. Bastante más que un cuarto de los adultos ya recibió su primera dosis, entre ellos muchas celebridades. A mediados de diciembre, Ian McKellen, el intérprete de "Gandalf", fue uno de los primeros. El actor de 81 años dijo después que se sentía "eufórico". Joan Collins ("Dinastía") recibió su primera dosis el mismo día que la reina Isabel II. Un fan comentó el posteo de Collins en Instagram, en el que decía que la vacunación había sido "indolora y sin dificultades": "Qué apropiado que dos reinas la hayan recibido (a la vacuna) el mismo día". También le tocó ya a la ganadora del Oscar Judi Dench. En el más reciente spot del servicio de salud británico NHS dos famosos llaman con un guiño a vacunarse. El músico Elton John y el actor Michael Caine se "postulan" en el clip a un papel en la promoción de la vacuna. "No dolió", dice Caine relajado y en off se escucha al director decir: "Avísenle al otro tipo que no obtuvo el trabajo". También en Estados Unidos fueron contratadas celebridades para que a través de su fama consigan que las personas se deshagan de los prejuicios que tienen con respecto a las vacunas. Por ejemplo, el actor y director Tyler Perry. Sobre todo para informar a la población afroamericana, Perry se puso a disposición de un programa de información de la cadena televisiva BET (Black Entertainment Television), luego de haber sido vacunado. "Creo que se trata de eso, de enseñanza y de información", dijo Perry. Admitió que él mismo en un principio tampoco confiaba en la vacuna. Pero que decidió vacunarse ni bien los expertos respondieron a sus preguntas. Al mismo tiempo, algunos astros subrayan que no recibieron ningún privilegio especial por ser famosos, sino que solicitaron su turno normalmente y esperaron en la fila con todo el mundo. "Para despejar todas sus dudas sobre que me pude haber adelantado, les digo que estoy en el grupo etario permitido y esperé junto con otros", escribió la cocinera Martha Stewart, de 79 años. Hasta ahora ninguna celebridad se pronunció abiertamente en contra de la vacuna, aunque algunas dejaron entrever algunas dudas al respecto. Por ejemplo la actriz de "Black Panther" Letitia Wright compartió un video crítico con las vacunas vía Twitter. Luego se defendió diciendo que solo había querido expresar sus dudas "respecto de qué es lo que contiene el preparado y qué es lo que metemos en nuestro cuerpo". La actriz de "Grease" Olivia Newton-John dijo hace poco en una entrevista con un diario australiano que no tiene previsto vacunarse. dpa