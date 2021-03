LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 3 de marzo de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN CORONAVIRUS-DILEMA ETICO

TEL AVIV - El dilema ético y moral de la post pandemia: la vacuna contra el COVID-19 será un requisito para muchas cosas, pero ¿qué se hace con las personas que no se vacunan, ya sea por razones personales o porque no tienen acceso? Además, ¿es posible que el virus aumente la brecha entre ricos y pobres? El 80% de las primeras 210 millones de dosis aplicadas hasta ahora se concentró en 10 naciones ricas. Por Laurie Kellman. 995 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: España ordena cuarentena a viajeros de Colombia y Perú.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA-INFANTAS: Hermanas de rey español se vacunan contra el COVID en Emiratos.

-CORONAVIRUS-FRANCIA-ANCIANOS: Demanda en Francia por muerte de ancianos por coronavirus.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Merkel y gobernadores analizan extender confinamiento.

-CORONAVIRUS-HOLANDA: Holanda investiga explosión en centro de pruebas de COVID.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón sopesa prorrogar estado de emergencia por COVID.

-CORONAVIRUS-VACUNAS AFRICA: Se acelera entrega de vacunas para el COVID en África.

-CORONAVIRUS-VACUNAS KENIA: Kenia recibe un millón de vacunas de COVAX.

-CORONAVIRUS-CHILE: Comienzan a aplicar segunda dosis a 3,6 millones de vacunados.

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN - Las fuerzas de seguridad de Myanmar matan por lo menos a 33 personas que protestaban por el golpe de Estado del mes pasado, el día más violento desde entonces. Videos y reportes compartidos en redes sociales muestran a las fuerzas de seguridad disparando contra los manifestantes, persiguiéndolos e incluso golpeando de forma brutal a un equipo de ambulancia. Hubo reportes de que incluso murió un niño de 14 años. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-MYANMAR-PERIODISTA ARRESTADO: Video muestra arresto de periodista de AP en Myanmar.

AMN-GEN MEXICO-VIOLENCIA MUJERES

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades de algunos estados de México persiguieron a las mujeres que protestaban contra la violencia de género con acciones que van desde las detenciones arbitrarias, las agresiones verbales y físicas, las amenazas y hasta el abuso sexual con el objetivo de silenciarlas, denuncia Amnistía Internacional. Por María Verza. 828 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN PAPA-IRAK-AP EXPLICA

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco insiste en viajar a Irak a pesar de la violencia y del coronavirus. Su objetivo es dar ánimo a los cristianos, que fueron muy perseguidos por la organización Estado Islámico, y reforzar los lazos con los musulmanes chiíes. Por Nicole Winfield. 1.100 palabras. AP Foto.

REP-GEN CORONAVIRUS-UE-VACUNAS

BERLÍN - Rezagada en la carrera para inmunizar a sus ciudadanos contra el COVID-19, Alemania afronta un problema nuevo: vacunas acumuladas sin brazos suficientes donde inyectarlas. Como en otros países de la Unión Europea, la campaña nacional de vacunación alemana va por detrás de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora crecen las llamadas a que el país, con 83 millones de habitantes, deje atrás las normas o al menos las adapte un poco. Por Frank Jordans. 1.200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-MENORES DE EDAD

BERLÍN - Aumenta la inquietud por el trauma que genera en los niños el prolongado cierre de escuelas y el distanciamiento social. Por Kristen Grieshaber. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN CORONAVIRUS-PARAGUAY

ASUNCIÓN - Sin vacunas ni fármacos básicos para combatir el COVID-19, los principales hospitales públicos de Paraguay colapsan y se quedan sin capacidad para recibir a pacientes en las unidades de terapia intensiva. El Ministerio de Salud suspende por tiempo indeterminado todas las cirugías programadas para destinar recursos a la lucha contra la pandemia. 609 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-BATALLA ENERGETICA

CIUDAD DE MÉXICO - El Senado de México aprueba una ley de energía que favorece a las centrales eléctricas estatales, que funcionan principalmente con combustibles fósiles, y relega a las plantas renovables y privadas en el orden de compra de energía. 665 palabras. ENVIADO.

AMS-ECO BRASIL-ECONOMIA

RÍO DE JANEIRO - La economía de Brasil sufre el mayor desplome en décadas con la caída de 4,1% del producto interno bruto en 2020, pero aún así esquiva los peores pronósticos. Por Diane Jeantet. 344 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-SOBREVIVIENTE

LA PAZ - Un mecánico de aviación que sobrevivió a la caída del avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense en 2016 vuelve a salvarse al salir casi ileso del peor accidente vial ocurrido en lo que va del año en Bolivia. 273 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-SEGURO MEDICO

WASHINGTON - Más de 200.000 estadounidenses se han registrado en el sistema de seguro médico HealthCare.gov en las dos semanas desde que el presidente Joe Biden reanudó la iniciativa como parte de la respuesta nacional a la pandemia del coronavirus. Se trata de un comienzo sólido del periodo de inscripción especial de tres meses. Por Ricardo Alonso-Zaldivar. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-TEC GOOGLE-PRIVACIDAD

LONDRES - Google informa que no desarrollará nuevas formas para seguir a usuarios individuales en internet después de que elimine de forma escalonada la tecnología para rastrear anuncios de los navegadores Chrome en una próxima actualización cuyo objetivo es fortalecer la privacidad. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN IRAK

BAGDAD - Al menos 10 cohetes impactan contra una base militar iraquí en el oeste de Irak donde hay alojadas tropas de la coalición que lidera Estados Unidos. En un primer momento no está claro si hay víctimas. Por Samya Kullab. 433 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAK-PAPA-GRAN AYATOLA

BAGDAD - En la ciudad más sagrada de Irak, el papa Francisco se reunirá con un venerado ayatolá y harán historia con un mensaje de coexistencia en un lugar donde abundan las resentidas divisiones. Su encuentro repercutirá en todo Irak, incluso cruzando fronteras al vecino y mayoritariamente chií Irán. Por Qassim Abdul-Zahra y Samya Kullab. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS-CPI

LA HAYA - La fiscal de la Corte Penal Internacional inicia una investigación sobre presuntos crímenes de guerra sobre las acciones militares israelíes en los territorios palestinos, con lo que pone a la Corte en medio de uno de los conflictos más tensos del último medio siglo. Es probable que la investigación analice también presuntos crímenes de milicianos palestinos. Por Mike Corder. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-PROTESTAS

BARCELONA - Un juez en España le niega la fianza a ocho personas después de ser arrestadas por enfrentamientos violentos con la policía durante protestas por el encarcelamiento de un rapero. Los sospechosos -seis italianos, una francesa y una española- enfrentan cargos que incluyen intento de homicidio, atacar a agentes y formar parte de un grupo criminal. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAN-VIDEO POLEMICO

TEHERÁN - Las autoridades iraníes abren una investigación sobre un video musical publicado en una aplicación de entretenimiento iraní que incluye la aparición de la actriz porno estadounidense Alexis Texas. 270 palabras. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - El grupo extremista Estado Islámico reivindica el asesinato de tres mujeres que trabajaban para una cadena local de radio y televisión en el este de Afganistán, dentro de una serie de asesinatos selectivos en el desgarrado país. Por Rahim Faiez. 524 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREA DEL SUR-SOLDADO TRANSGENERO

SEÚL - La primera soldado transgénero conocida en Corea del Sur, que protestó la decisión de las fuerzas armadas el año pasado de darle de baja por someterse a una cirugía de reasignación de sexo, es hallada muerta en su casa. 200 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-OLI TOKIO-PUBLICO

TOKIO - La nueva presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio da casi como un hecho que no se permitirá la presencia de aficionados procedentes del extranjero en las justas de este año tras una reunión con el presidente del COI Thomas Bach. Por Stephen Wade. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT COPA DEL REY

MADRID - El Barcelona necesita revertir el 2-0 adverso del partido de ida frente al Sevilla para alcanzar la final de la Copa del Rey. Por Tales Azzoni. 400 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 2000 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN RAYA Y EL ULTIMO DRAGON

CIUDAD DE MEXICO - La más reciente película de Disney se inspira en la cultura asiática pero tiene un importante componente mexicano. “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”) fue codirigida por Carlos López Estrada y tiene a Danna Paola como protagonista del elenco de voces en su versión en español. Por Berenice Bautista. 945 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS GRAMMY-DOLLY PARTON

NUEVA YORK - Dolly Parton recibió su primera nominación al Grammy por “Just Someone I Used to Know”, un dueto con Porter Wagoner, para la edición de premios de 1970. Cinco décadas después, la cantante galardonada con nueve gramófonos y considerada un tesoro nacional compite por 50ma vez por el honor. Por Mesfin Fekadu. 429 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-LIB LEILA COBO

KEY BISCAYNE, Florida - De “Feliz Navidad” hasta “Malamente” de Rosalía, la periodista especializada en música Leila Cobo comparte los secretos detrás de 19 de los éxitos más grandes de la música latina en su nuevo libro, “La fórmula ‘Despacito’” (“Decoding ‘Despacito’). Por Gisela Salomon. 856 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes, @AP_Espectaculos y @AP_ManualEstilo