Latinoamérica.- La Fundación Microfinanzas BBVA ofrece seguros de salud a mujeres de escasos recursos

Cerca del 30% de la población de América Latina no tiene acceso a atención sanitaria por razones económicas y el 21% no recurre a ella por razones geográficas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Para cerrar esta brecha, que afecta en mayor medida a las mujeres por su menor participación laboral, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ofrece, junto a financiación para sus microempresas, seguros asequibles (desde los 30 céntimos de euro al mes) y específicos para ellas con coberturas oncológicas, y asistencias de salud, diferenciando entre el entorno urbano y rural.



Esto es especialmente relevante ya que la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer siguen siendo muy deficientes en la región, según un estudio de The Economist Intelligence Unit (EIU). Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA ofrece estas asistencias de salud en Colombia y Panamá, con cobertura también para las familias.



Este servicio facilita el acceso a profesionales sanitarios las 24 horas del día e incluye chequeos de salud como mamografías o ecografías, análisis clínicos, traslados en ambulancia y orientación médica, psicológica o legal vía telefónica, como detalla la entidad.



Además, en Colombia, la entidad de la FMBBVA ofrece un seguro oncológico, que protege y apoya a la mujer en caso de ser diagnosticada de cáncer de mama o cuello de útero. "Este tipo de coberturas supone una red de seguridad fundamental para las emprendedoras a las que apoyamos, sobre todo para aquellas que dependen únicamente de su fuente de ingresos para salir adelante. Es el caso del 40% de las mujeres a las que atendemos en el país, ya que viven solas con hijos o mayores a su cargo", señala la responsable de Empoderamiento de la Mujer de la FMBBVA, Laura Fernández Lord. A cierre de 2020, en torno a 20.000 mujeres tenían este seguro contratado.



Esas coberturas existen también en Perú, incluidas en el programa Palabra de Mujer, que en diciembre contaba con casi 45.000 emprendedoras de muy pocos recursos que han accedido al sistema financiero no solo a través de crédito, también con cuenta de ahorro, microseguros y educación financiera.



Toda esta propuesta de valor cobra más relevancia si cabe con los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que aseguran que el COVID-19 ha puesto en mayor riesgo a los sectores que concentran alrededor del 57% del empleo de las mujeres (comercio, industrias manufactureras, turismo y servicio doméstico).



En estos segmentos, las tasas de informalidad son más altas, y los ingresos y el nivel de preparación, más bajos. A causa de esto, en el sector comercio, por ejemplo, solo el 35,8% de las mujeres está afiliada o cotiza a la seguridad social (CEPAL). Una realidad que conocen muy bien las emprendedoras a las que atiende la FMBBVA en los cinco países de la región, ya que en torno al 60% ha emprendido en este sector.



"Los seguros y las asistencias de salud que hemos diseñado acorde con la realidad de las emprendedoras a las que atendemos y con el apoyo de las aseguradoras suponen un paso innovador en nuestra estrategia de empoderamiento de la mujer y en nuestro compromiso con la igualdad de acceso a servicios básicos", asegura la responsable de Empoderamiento de la Mujer de la FMBBVA.



"Este año seguiremos trabajando en esta línea, velando por la salud y el bienestar de los casi 1,5 millones de mujeres a las que atendemos en América Latina, y yendo más allá del apoyo a sus pequeños negocios", concluye.