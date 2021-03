La música como "medicina" en retorno de Stefan Lano a la Sinfónica uruguaya

Fotografía fechada el 23 de febrero de 2021 del estadounidense Stefan Lano que asume como nuevo director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay. EFE/ Alejandro Prieto

Montevideo, 3 mar (EFE).- Contento de volver a una Montevideo que, dice, "no parece enferma como Berlín, Weimar o Madrid", el estadounidense Stefan Lano toma la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay con un nuevo desafío: hacer de su música la "medicina" que la gente precisa hoy más que nunca.

Así lo expresa durante una entrevista con Efe el maestro y compositor oriundo de Massachusetts, quien tras un período de intenso trabajo en Europa retorna a Uruguay, donde ya dirigió la Sinfónica Nacional (Ossodre) entre 2012 y 2015.

DEJAR EL FRÍO EUROPEO

De manera franca, Lano manifiesta estar "muy contento" de dejar el invierno europeo y volver al Cono Sur, donde vivió durante varios años, tras renunciar como director principal del Deutsche Nationaltheater und Staatskapelle Weimar (Orquesta Estatal de Weimar) porque, apunta, en Alemania hacen "cosas interpretativas" con las óperas que no puede tolerar.

A su vez, nota que, a diferencia de lo que pasa en las metrópolis germanas o en ciudades de España y Francia, donde el confinamiento es estricto y por ende "no están tocando nada", la capital uruguaya le presenta un entorno propicio para hacer conciertos.

"La ciudad no parece enferma como Berlín, Weimar o Madrid (...) Montevideo está bien, ahora estamos empezando con algo grande y me parece buena idea para mostrar un cierto optimismo desde el Sodre", acota Lano, quien elogia a su vez el buen manejo de la pandemia en el país suramericano.

PASAR LA PÁGINA

El estadounidense, que culminó su primera etapa en la dirección de la Ossodre por diferencias con otros directivos del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos del país (Sodre) de ese entonces, como el bailarín y coreógrafo Julio Bocca, dice preferir no mirar atrás y se enfoca en los planes a futuro.

Sin embargo, en ese plano, Lano reconoce que hay un gran desafío por delante que viene de la mano de hacer espectáculos en época de pandemia y es el de tener que cumplir con los protocolos sanitarios de distancia entre componentes y menor aforo para la integración de la orquesta.

Para Lano, que no oculta sus reparos sobre si realmente estas precauciones son efectivas pero dice cumplirlas "por respeto de otras personas", las disposiciones que llevan a que en vez de con 92 cuente con 48 músicos sirven, sin embargo, para intensificar el trabajo.

"Es muy sano para las cuerdas porque tienen que poner un poquito más en peso y en intención, en su forma de tocar; entonces en cada crisis hay oportunidades, como dicen los chinos, y estamos aprovechando la pandemia para mejorar otros aspectos de la orquesta", subraya.

UNA MEDICINA ESPECIAL

Según el maestro, que dirigió en la Ópera Estatal de Viena, la Orquesta Sinfónica de Montreal y la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, entre otras, la música es hoy más que nunca "una medicina" que, acota, a diferencia del incesante contenido de los medios de comunicación es "saludable para el alma".

"La música que hago yo tiene una permanencia que yo creo que el pueblo necesita justamente ahora", puntualiza así Lano, quien añade que para él en un mundo en constante cambio esta disciplina artística es "la única permanente".

En ese sentido, el compositor y director, que dio inicio a la temporada 2021 de la Ossodre con la Sinfonía N°2 en Do menor del compositor austríaco Anton Bruckner el pasado fin de semana, asegura que durante esta nueva etapa intentará mantener el nivel artístico de la orquesta para que la gente no pierda la costumbre de ir al teatro.

A lo que expresa asimismo su preocupación por los músicos jóvenes que empiezan a tocar tras años de preparación y ya no encuentran empleo por el parón de la pandemia, Lano recalca que el mundo "va a necesitar música más que nunca" y detalla sus planes para un programa anual que define como "mozartiano".

"Voy a hacer mucho (Wolfgang Amadeus) Mozart, que es también muy sano para la orquesta y de (Igor) Stravinski hay diversas obras para orquesta más chica, entonces en ese sentido no estamos reduciendo, estamos presentando partituras en su forma original", destaca el compositor y pianista, que este 6 de marzo continúa con un concierto de homenaje a Astor Piazzolla.

Por otro lado, como destaca el Sodre en su sitio oficial, la Ossodre celebrará este 2021 su 90 aniversario con un concierto que replica el repertorio de su primer espectáculo oficial de 1931 el próximo 20 de junio.

Alejandro Prieto