La Intersocial Feminista de Uruguay pide paro de 24 horas por el 8 de marzo

Miles de mujeres uruguayas participan en una marcha por el 8M en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 3 mar (EFE).- La Intersocial Feminista de Uruguay, que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, pidió un paro de las actividades desarrolladas por mujeres durante 24 horas el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En una carta difundida este miércoles en sus redes sociales, la Intersocial Feminista solicita que el PIT-CNT, la central sindical uruguaya, "decrete un paro sindical de 24 horas únicamente de mujeres en todo el país para el 8 de marzo", siguiendo la línea iniciada en 2017 "a nivel mundial".

"La consigna es que las mujeres abandonemos nuestros puestos de trabajo, así como las tareas de cuidado y las no remuneradas durante el 8 de marzo", continúa el texto.

El colectivo recuerda que este último año, en que Uruguay -como el resto del mundo- se vio afectado por la pandemia de la covid-19, las mujeres han padecido especialmente las consecuencias de la "crisis socioeconómica y sanitaria", ya que "sufren más la precarización laboral y alcanzan mayores niveles de desocupación".

Además, señala que también las mujeres son quienes están "a cargo del cuidado de personas dependientes" y viven "la violencia dentro de sus propias casas, donde estuvieron confinadas durante un año".

La Intersocial Feminista, que este año no efectuará una marcha masiva, sino que llama a "descentralizar" las manifestaciones en los barrios, resalta en la carta la importancia de que "la perspectiva de género sea parte fundamental de las herramientas para pensar el futuro" y atraviese las "políticas públicas de reactivación".

Bajo la consigna "No nos callamos más. Todas las mujeres en todas las calles", el colectivo llama a que las mujeres ocupen los barrios "con un cartel, con una cacerola, un megáfono" y que guarden las precauciones recomendadas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

La Mesa Representativa del PIT-CNT deberá decidir hoy si convoca el paro solicitado para el 8 de marzo.