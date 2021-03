La Infanta Elena evita pronunciarse sobre su vacunación contra el Covid en su última visita a Abu Dabi

16/01/2020 La Infanta Elena, en una imagen de archivo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Las Infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el Coronavirus en Emiratos Árabes la segunda semana de febrero, aprovechando su última visita al Rey Juan Carlos y saltándose la lista de espera de la vacuna en España. Así lo publicaba en exclusiva "El Confidencial" y confirmaba, poco después, el diario "El Mundo".



Una controvertida información que pone de nuevo en el ojo del huracán mediático a la familia del Rey Felipe VI, al saltarse sus hermanas el orden establecido por nuestro país para ponerse la vacuna. Y es que los españoles de la edad de Doña Elena y Doña Cristina, 57 y 55 años, no se han puesto la vacuna todavía - a excepción de los que desempeñan una profesión de riesgo, que no es su caso - porque primero se está inmunizando a la población de mayor edad.



Acabamos de preguntar a la Infanta Elena por esta controvertida información y, lejos de confirmar o desmentir que aprovechase su último viaje a Abu Dabi para vacunarse contra el Covid, la primogénita de los Reyes eméritos prefiere no hacer comentarios.



Lejos de alterar su rutina con la publicación de la noticia, Doña Elena llega en coche a su lugar de trabajo en el centro de Madrid y entra a paso ligero en la Fundación Mapfre mientras guarda silencio acerca del motivo que la llevó a vacunarse en Emiratos Árabes y sobre la decisión del Rey Felipe VI de desentenderse de los cuestionados comportamientos tanto de ella como de su hermana, la Infanta Cristina.