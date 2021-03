La empresa guatemalteca que cambió su estrategia para surtir a la NBA y MLB

Un trabajador de Génesis S.A muestra dos frascos de desinfectantes para manos con los logos de la NBA (i) y la MLB, el 24 de febrero de 2021, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 3 mar (EFE).- Una empresa guatemalteca vio en la pandemia una oportunidad cuando cambió su línea de producción más importante, de productos de limpieza, por la de alcohol en gel, y su crecimiento le ha permitido afianzarse en el mercado estadounidense con productos para la NBA y las ligas mayores de béisbol.

El Grupo Génesis, fundado por Giovanni Cardona y Vinicio Castañeda en 1995, fue premiado el pasado 28 de enero por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) con el galardón nacional del 2020 de exportación en su sección de Reinvención e Innovación.

Lograr que un socio en Estados Unidos le comprara por anticipado alcohol en gel y un tipo específico de empaque con una etiqueta personalizada con los logotipos de los equipos del baloncesto y el béisbol profesional estadounidense, no fue un cambio fácil para la empresa de 25 años de trabajo.

DE LOS LAKERS A LOS DODGERS

"Durante la pandemia agilizamos nuestros registros ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos y así concretamos algunos contratos para poder exportar productos personalizados para marcas privadas y para la NBA y las ligas mayores de béisbol", contó Cardona a Efe en su oficina, al sur de la ciudad de Guatemala.

Su fábrica produce alcohol en gel para un distribuidor de las ligas estadounidenses de manera exclusiva para ese país. En Guatemala empaca con los logotipos de los 30 equipos de baloncesto y los 30 del béisbol, con la etiqueta oficial y el empaque solicitado por el socio.

Su producto consta de alcohol, agua, carbopol (polímero), glicerina y aloe vera, este último "esencial, así como el polímero, para diferenciarnos del resto y conseguir una hidratación y fluidez óptima", comenta Cardona, presidente además de la comisión de Cosmético e Higiene de Agexport.

La alta demanda por el alcohol en gel, uno de sus productos menos cotizados, comenzó con la llegada de la covid-19 al país en marzo de 2020.

Ello orilló a la propia Agexport a indicarle a Génesis que era "una empresa de primera línea y que no podíamos parar (con la producción). Lo platicamos con todo el personal e implementamos todos los protocolos de limpieza y desinfección, que todavía se mantienen igual", dice Cardona.

Antes de la pandemia, la empresa constaba de 45 trabajadores y tras la covid-19 llegó hasta 130. Actualmente se sitúa en 65 personas y esperan llegar pronto nuevamente al centenar.

Esa alta producción de más de 47.000 galones de alcohol en gel diarios fue aprovechada por el equipo de Castañeda en Estados Unidos, donde dos de sus hijos lideran la empresa Genesis Overseas y Genesis Partnership. Allí están desde 2017, en Florida, Nueva York, California y Texas.

Cardona y Castañeda cristalizaron así un sueño impensado cuando hace 25 años salieron de la fábrica donde estaban y decidieron hacer jabón en el garaje del mismo Castañeda.

Hoy la empresa también produce artículos de lavandería, limpieza del hogar, mantenimiento industrial, tratamiento de aguas y productos para procesos azucareros.

Castañeda subraya a Efe que mantenerse unidos "ha sido un arte con tantos años juntos, pero se facilita al tener los mismos objetivos".

Ser exportador, reflexiona Cardona, "requiere de ciertas características; no todos pueden serlo porque el mercado exportador necesita de un soporte para poder cumplir con los requerimientos legales, comerciales, la viabilidad de que alguien compre, que lo haga de forma anticipada..."

El premio de Agexport, ganado por su trabajo en 2020, les había sido esquivo antes, pese a su tradición de ventas al extranjero que los ha llevado a once países: Estados Unidos, México, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá, Cuba, Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú.

"El objetivo este año es poder incursionar en las cadenas de supermercados estadounidenses, donde se libran verdaderas batallas y cualquier detalle puede costar mucho o valer para más", añade Cardona.

Guatemala vendió 11.031 millones de dólares en exportaciones durante 2020, lo que representó un descenso del 1,4 % con respecto a 2019 debido a la pandemia. Según datos oficiales, los artículos textiles, el banano y el azúcar fueron los tres productos con más ventas en el extranjero.

Emiliano Castro Sáenz