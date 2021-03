La candidata de Biden a un puesto ministerial renuncia por falta de apoyo en Senado

En la imagen, la nominada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, al cargo de directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, un puesto de rango ministerial, Neera Tanden. EFE/Leigh Vogel/Archivo

Washington, 2 mar (EFE).- La nominada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, al cargo de directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, un puesto de rango ministerial, Neera Tanden, renunció este martes al proceso de confirmación ante la falta de apoyo en el Senado.

Se trata del primer revés que recibe Biden en el Senado en lo que a su Gabinete ministerial se refiere.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden dijo haber aceptado el pedido de Tanden de dar marcha atrás a su postulación después de que al menos uno de los 50 senadores demócratas, Joe Manchin, anunciase días atrás que iba a votar en contra suya.

"Tengo el mayor respeto por su historial de logros, su experiencia y sus consejos", señaló el presidente en la nota, en la que dijo esperar que Tanden ocupe un puesto en su Administración.

La declaración de la Casa Blanca incluyó una carta de Tanden, en la que agradece al mandatario y a su equipo los esfuerzos para alcanzar su ratificación por parte del Senado, pero admite que "ahora parece claro que no hay un camino a seguir para conseguir la confirmación".

"No quiero que continuar considerando mi nominación se convierta en una distracción de sus otras prioridades", afirmó Tanden, una exasesora de Hillary Clinton que lleva en su historial decenas de tuits incendiarios contra los senadores republicanos y también algunos demócratas como Bernie Sanders que tenían que votar su confirmación.

Con la oposición de Manchin y sin tener del todo seguro el apoyo de otros senadores demócratas como el propio Sanders, la Casa Blanca se había lanzado en los últimos días a cortejar a los republicanos más moderados, pero en últimas tampoco lograron ningún apoyo, lo que dejó la eventual confirmación de Tanden en minoría.

Aunque la Casa Blanca no anunció a un sustituto para Tanden, la favorita pasa a ser ahora Shalala Young, que en principio tenía que ser la subdirectora de la importante Oficina de Administración y Presupuesto.

Young tuvo este martes una audiencia en el Senado para su cargo de subdirectora y legisladores republicanos hicieron evidente su disposición a apoyarla en reemplazo de Tanden.

"Recibirá mi apoyo, tal vez, para ambos trabajos", afirmó el legislador republicano Lindsey Graham, según la publicación Politico, mientras el también republicano John Neely Kennedy dijo a Young: "puede que seas más que una subdirectora".

Otros de los dos nominados por Biden que deberán sortear un proceso complejo en el Senado son el candidato a secretario de Salud, Xavier Becerra, y la nominada como secretaria del Interior, Deb Haaland.