Guaidó pide el ingreso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 3 mar (EFE).- El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este miércoles el ingreso del Programa Mundial de Alimentos al país suramericano, que atraviesa por una acuciante crisis que mantiene a millones de ciudadanos en la pobreza extrema.

"Hago un llamado nuevamente a las ONG, a la sociedad civil y a los millones que hoy no tenemos, o no tienen, alimento diario, para empezar a exigir el ingreso del Programa Mundial de Alimentación a Venezuela", dijo el opositor en una rueda de prensa en Caracas.

"Si usted le pregunta hoy a cualquier venezolano qué le preocupa más, el covid-19 o el hambre, ¿qué cree que le diga?", preguntó antes de que varios activistas de los partidos políticos que le respaldan respondieran "el hambre".

Ante esta respuesta, Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, apuntó que a los ciudadanos también les preocupa contagiarse con la covid-19, una enfermedad que ha matado a 1.353 personas en el país caribeño, sin incluir los datos de este miércoles.

Pero el virus "no te pega en el estómago todos los días", señaló.

"No podemos desatender ninguna de las acciones", dijo al insistir en la necesidad del ingreso de este programa de Naciones Unidas a Venezuela, si bien señaló que estas ayudas son "paliativas" y no resolverán la crisis por la que atraviesa el país.

A mediados de febrero pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su Administración trabaja con el Programa Mundial de Alimentación para avanzar en nuevos planes de aplicación, pero no ofreció mayores detalles de estas conversaciones.

El Programa Mundial de Alimentos evaluó la seguridad alimentaria de Venezuela con un trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2019, tras una invitación del Gobierno de Maduro.

Entonces, el programa encontró que el "7,9 % de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria severa y un 24.4 % adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada", de acuerdo con el informe resultante de la visita al país.

Según estos datos, el Programa Mundial de Alimentación estimó que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) "está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia".