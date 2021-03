Gibraltar.-España dice que ha optado por la "colaboración" con Londres respecto a Gibraltar sin renunciar a la soberanía

26/02/2021 El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en Moncloa tras participar en la reunión del Consejo Europeo Extraordinario sobre el Coronavirus, en Madrid (España), a 26 de febrero de 2021. En esta primera rueda de prensa desde finales de diciembre, Sánchez ha expresado su rotundo "rechazo" a las "conductas incívicas" por parte del Rey Emérito, al tiempo que ha salido en defensa de Felipe VI y de la Corona. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Apuesta por reforzar la relación bilateral sobre todo en el ámbito económico y de la defensa



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la política de "cooperación" que se ha emprendido con Reino Unido respecto a Gibraltar en lugar de la "confrontación" pero sin renunciar así a las demandas de soberanía sobre el Peñón.



Durante su participación en un simposio organizado por la German Society de la London School of Economics and Political Science (LSE), ha puesto en valor los varios acuerdos alcanzados entre Reino Unido y España para solventar el Brexit y el memorándum de entendimiento sobre Gibraltar que sentará las bases para un futuro acuerdo entre Londres y la UE sobre el Peñón.



Respecto a esta última cuestión, ha resaltado que se ha puesto de manifiesto "cómo sin abandonar nuestros intereses y demandas hemos optado por la colaboración y la cooperación en lugar de la confrontación".



"El futuro de Gibraltar no tiene que ser un factor irritante en nuestras relaciones bilaterales", ha reivindicado el presidente del Gobierno, apostando por que en lugar de ello pueda servir como ejemplo de "cómo prevemos que pueda ser la relación de Reino Unido con la UE y con España".



En este sentido, ha defendido un "enfoque pragmático" en la relación bilateral puesto que hay "muchas áreas de interés mutuo" en las que trabajar juntos y ha incidido en que la salida de Reino Unido de la UE puede ser una "oportunidad de impulsar nuestras relaciones bilaterales".



Así, ha apostado en primer lugar por "establecer una nueva alianza estratégica mediante un diálogo robusto que profundice nuestras comunicaciones regulares a todos los niveles".



En segundo lugar por "una nueva asociación económica" que impulse las relaciones ya existentes para lograr su "pleno potencial", dentro de la que ha identificado varias áreas en las que se puede profundizar como los servicios financieros, infraestructuras, energías renovables o transportes.



Y tercero, ha señalado, "una nueva asociación de seguridad", para la que se prevé un nuevo acuerdo de seguridad y defensa. Sánchez ha sostenido que la cooperación a nivel policial y judicial entre los dos países "ya es muy intensa", pero ha incidido en que la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad podrían "beneficiarse de nuevas vías de colaboración".



Tras apostar igualmente por no dejar de lado las relaciones culturales y sociales, ha recalcado que "Reino Unido ha dejado la UE pero no Europa" y por tanto ambos países comparten ideas y valores y pueden trabajar juntos a nivel internacional e incluso desarrollar estrategias conjuntas.



TRABAJAR PARA REFORZAR LA RELACIÓN



"En el Gobierno español estamos dispuestos a trabajar para reforzar las relaciones con Reino Unido lo máximo posible porque queremos cumplir con nuestros ciudadanos", ha asegurado Sánchez, reconociendo que "las expectativas son altas" en este sentido y que por tanto hay que "hacer todo lo posible" para lograrlo.



En este sentido, ha recalcado que aunque hay que redefinir la relación bilateral, España y Reino Unido comparten "valores" y ven el mundo en muchas cuestiones "con los mismos ojos". "Por eso necesitamos reforzar nuestra colaboración en seguridad, defensa, educación, cultura o muchos asuntos en el ámbito económico, como los servicios financieros", ha afirmado.



"Creo que es muy importante la actitud, y la actitud del Gobierno de España y la de Reino Unido está siendo muy positiva. Con esa actitud podemos de verdad redefinir esta relación", ha enfatizado.