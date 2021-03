Fútbol/Copa.- Marcelino: "Al Levante le va a costar mucho doblegarnos"

03/03/2021 El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, en rueda de prensa previa a partido de la Copa del Rey DEPORTES ATHLETIC CLUB



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha asegurado que al Levante UD le costará "mucho" eliminar a su equipo y "doblegar" a unos 'leones' que saldrán a darlo todo en el Ciutat de València, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, pese al 1-1 de la ida en San Mamés.



"Tenemos opciones y vamos a luchar por ellas. Al Levante le va a costar mucho trabajo doblegarnos. Tenemos mucha ilusión por jugar esa tercera final", manifestó en rueda de prensa.



Pese a ello, reconoce que el Levante es "favorito" a nivel resultado previo. "El Levante tiene más posibles resultados a favor y juegan en su campo. Pero nosotros no vamos a darnos por vencidos, vamos a pelearlo hasta el final", reiteró.



En este sentido, aseguró que este partido es "sencillo" de preparar. "La motivación va a ser máxima, y solo nos vale una cosa, que es ganar. Me voy a tener que desgastar muy poco en el aspecto emocional o motivacional", reconoció.



"Tenemos el orgullo y la ambición y sabemos que esta plantilla puede pasar a la historia. Hay motivos para darle un paseo al aspecto motivacional y me centraré en los aspectos que nos puedan llevar a ganar", argumentó.



"Ese gol supone que tienen todos los resultados con victoria y un resultado con empate que nosotros no tenemos. Estamos obligados a ganar allí. Tenemos que jugar todas nuestras bazas para conseguir llegar a una final. Nos vamos a dejar todo. Entre otras cosas está el acierto, pero la ambición por conseguirlo está fuera de duda", reiteró.



Y no quiere que sus futbolistas se desmoronen si el gol no llega pronto. "Podemos marcar en el minuto 1, 90 o 60... Tenemos ilusión, vamos a salir con decisión para ganar, pero cada minuto que pase no será un minuto menos de vida. En cualquier momento puede aparecer ese gol. Lo importante es estar seguros de lo que hacemos", aportó.



La intención de Marcelino y del equipo está "clara". "Solo vale una cosa; ganar. El equipo está bien, animado, alegre y convencido. Tenemos ambición y orgullo de pasar a la historia de este gran club. Tenemos 90 minutos para certificarlo", reiteró.



En cuanto a la sanción a Iñigo Martínez, cree que no afectará al grupo aunque la ve "injusta". "Esperamos la situación más justa, que sería no castigar así a un futbolistas, de no jugar cuatro partidos, por ese hecho. Pero nos tenemos que centrar en el rival y en lo que supone el partido", apeló.