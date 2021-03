Fútbol/Copa.- Lopetegui: "El árbitro no las ha visto y toca tragar veneno"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó la derrota ante el FC Barcelona (3-0) en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y aseguró -preguntado por las jugadas polémicas- que "el árbitro no las ha visto y toca tragar veneno" por la eliminación.



"Del árbitro, juzgad vosotros", dijo Lopetegui a la prensa. "Las habéis visto igual que yo. Sabéis que si las juzgamos públicamente podemos ser sancionados y poco más puedo decir. Sí que creo que es una jugada manifiesta de gol (el penalti sobre Ocampos) y lógicamente requiere una amarilla. Poco más puedo decir. Y la de Lenglet se ha visto en el videomarcador también, pero insisto, no las ha visto y toca tragar veneno", indicó el técnico del Sevilla.



"Estamos decepcionados, tristes, hemos vivido la cara amarga del fútbol, nos hemos visto privados de una final en la última jugada del partido con uno menos hacía rato. Toca tragar veneno porque es una noche amarga y triste. Tengo poco que reprochar a mis jugadores porque lo han dado todo, es una pena por ellos porque creo que se lo merecían, sinceramente. Y también por todos nuestros seguidores, todos la teníamos", añadió el vasco.



"Hoy pasaremos una mala noche pero mañana nos toca levantarnos y preparanos física y mentalmente para el partido del Elche. Tenemos una temporada dura y exigente por delante. Vamos a pelear porque el fútbol nos dé lo que no hemos podido conseguir. Ahora hay que levantarse y mostrar el carácter en el próximo posible, claro que sí", apuntó.



Preguntado por los "errores defensivos", Lopetegui dijo que no los vio. "El Sevilla estaba con diez jugadores, jugaba contra el Barcelona, ellos han quemado todas sus naves y no sé a qué errores te refieres", cuestionó a un periodista en la rueda de prensa posterior al choque.



"Hemos hecho un esfuerzo grandísimo en todos los sentidos. Salvo la ocasión clara de Jordi Alba -al larguero- no recuerdo otra más y luego nos quedamos con diez bastantes minutos y eso se nota. Hemos hecho un esfuerzo importante y no ha habido premio. Toca levantarse", sentenció.