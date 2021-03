Fútbol/Copa.- Koeman: "El equipo ha mejorado mucho, estoy orgulloso"

Sobre otra remontada al PSG: "Un 1-4 es otra cosa"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró "orgulloso" de su equipo por la mejoría que ha experimentado en lo que va de temporada, después de un "partido muy completo" este miércoles y un pase a la final de Copa "merecido" ante el Sevilla.



"El equipo lo merece, por su trabajo, por su honradez, porque hemos mejorado muchas cosas sin balón, somos un equipo más agresivo, siempre hemos creado ocasiones. El equipo ha mejorado mucho por eso estoy orgulloso. Es un resultado importante para el club y para mí también, si ganas eres muy bueno y si pierdes eres muy malo", dijo en rueda de prensa tras el 3-0 en el Camp Nou.



El preparador azulgrana destacó la superioridad de su equipo ante el cuadro andaluz, aunque el pase a la final llegó en una prórroga que forzó Gerard Piqué en el minuto 94. "Es un paso para intentar ganar un título importante, con un resultado de 2-0 en nuestra contra hemos hecho un partido muy completo, como entrenador no se puede pedir más de tu equipo. Merecimos jugar la final por ser mejor equipo en los dos partidos", afirmó.



"El equipo está creciendo, con los cambios que estamos haciendo, con oportunidades a los jóvenes, estamos muy juntos. Ya sabemos que somos buenos con el balón pero somos mejores sin balón. Es importante seguir, el Sevilla es un equipo que busca hacer peligro, le gusta presionar, han sido dos partidos de altísimo nivel donde el Barça ha estado muy bien", añadió.



Koeman fue preguntado por Piqué y por un Ter Stegen que detuvo un penalti a Ocampos. "Ha sido un momento decisivo, si ellos empatan, marcar tres goles en el tiempo que faltaba era muy complicado. Sabemos que Marc sabe parar penaltis", dijo sobre el meta. "Piqué ha demostrado ser uno de los líderes del equipo, ha defendido muy bien, aguantando, y ha marcado el 2-0 en momento importante", dijo sobre el central, que terminó con molestias.



Además, el técnico culé, que lamentó no poder celebrar el pase a la final con 90.000 aficionados en el Camp Nou, reconoció que la remontada que necesitan en Liga de Campeones ante el PSG es "otra cosa". "Un 2-0 es más fácil, no es fácil pero 1-4 es otra cosa, como cualquier otro partido empezamos para ganar y vamos a ver si hay oportunidad de pasar", zanjó.