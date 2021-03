Fútbol.- Mossos cree que "algún responsable" del Barça cedió datos de socios para conocer su ideología

02/03/2021 Mossos d'Esquadra ante la Ciutat de la Justícia, el día en que el expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu pasa a disposición judicial. DEPORTES CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



Bartomeu recibió un 86% de comentarios negativos en redes los días anteriores al 1-O según Telam



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



La investigación de los Mossos d'Esquadra sobre el 'Barça Gate' concluye que "algún responsable" del FC Barcelona cedió datos personales de los socios para conocer la ideología del censo electoral del club y alimentar una maniobra de desprestigio en redes sociales que favoreciera al expresidente blaugrana Josep Maria Bartomeu.



Así consta en el atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los investigadores señalan que esta presunta cesión de datos personales a la empresa Teampartners se hizo "con finalidades de propaganda particular y en contra de posibles opositores o críticos a la dirección".



Los agentes remarcan que los datos del censo electoral tenían relevancia de cara a las elecciones para renovar la dirección del club, y consideran que se estaban "creando bases de datos con esta información privada para adaptar el mensaje" de la empresa que gestionaba el monitoreo de las redes sociales.



Consideran que el objetivo de estas bases de datos era identificar el perfil ideológico y político del censo electoral de FC Barcelona, marcando "comunidades de detractores y activos", y en las que estaban remarcados los nombres de Bartomeu y de los candidatos a la presidencia Joan Laporta y Víctor Font, posibles rivales para el entonces presidente.



"INTERÉS PARTICULAR" DEL MONITOREO



El atestado menciona correos electrónicos entre el CEO de Telampartners, Jaume Malet, y el dueño de i3Ventures, Carlos Ibáñez, ambos responsables de empresas encargadas de las campañas de propaganda en redes sociales que se investigan en la causa.



Los policías consideran que Ibáñez, también investigado, trabajaba con un interés "presuntamente particular, la reputación de Bartomeu, y no en beneficio del Barça".



Las conversaciones entre ambos reflejan que, según las mediciones de Telam, Bartomeu recibió un 86% de comentarios negativos en redes sociales durante los días anteriores al 1-O.



Un día después del referéndum y de que el Barça jugara a un partido puerta cerrada en el Camp Nou, Malet reprochó que le reclamara un precio "el triple" de lo acordado, después de que Ibáñez le expusiera los malos registros de Bartomeu en cuanto a su reputación en internet.



FACTURAS FRACCIONADAS



Los Mossos también recogen en su informe que, "por razones administrativas" del Barça, i3Ventures fraccionó una factura en seis contratos, por distintos servicios y con seis empresas diferentes.



Los investigadores sostienen que lo hicieron para esquivar el control de la Junta Directiva, que debe avalar los gastos de más de 200.000 euros, y consideran que esto "refuerza la idea de un fraccionamiento ficticio" para eludir los mecanismos de control.