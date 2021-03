Fútbol.- Los Mossos hallan una "lista negra" de periodistas para Bartomeu

01/03/2021 Dso personas entran por una de las puertas del Camp Nou, Barcelona, Catalunya (España), a 1 de marzo de 2021. Agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra están registrando durante la mañana de este lunes las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el estadio del Camp Nou para recabar más información sobre el presunto caso de intento de desprestigio a jugadores y exdirectivos del club a través de las redes sociales conocido como 'Barça Gate', según han explicado fuentes próximas al caso a Europa Press. DEPORTES Lorena Sopêna i Lòpez - Europa Press



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



Los Mossos d'Esquadra han encontrado una "lista negra" de periodistas confeccionada por la empresa i3Ventures para el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu en los registros practicados en la investigación conocida como 'Barça Gate', según el atestado policial consultado por Europa Press.



El listado ha aparecido en el registro de las oficinas Nicestream a la que pertenece i3Ventures, la empresa que contrató Bartmomeu junto con otros directivos del club para presuntamente impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, y sobre la que supuestamente se fraccionaron contratos para esquivar los mecanismos de control interno del club y los investigados obtuvieron beneficio propio.



Entre los nombres de la lista destaca el del presidente del grupo Mediapro, Jaume Roures, del que se propone: "Hablar de que es parte de las mafias del club (hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club, (bajar el tono al tema independentista, no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)".



También aparece el periodista de Catalunya Ràdio Jordi Costa, del que se destaca que "critica permanentemente a 'Bartu' y a la Junta, es 'indepe' y hay que hacer un 'research' (investigación)".



Otros periodistas señalados son Gerard Romero (Rac1) y el del diario Ara Antoni Bassas, del que se destaca que su "mujer fue despedida por 'Bartu"; también al de TV3 Xavi Torres y el de Radio Reus y Diari de Tarragona Frederic Porta.



Del candidato a las elecciones del club Víctor Font se propone hablar de su "falta de conocimiento, de que no sabe de fútbol, de que es propietario de un medio y tiene intereses conflictivos"; además se propone hablar de fondos de inversión, una de las cuestiones más espinosas de la campaña electoral culé, ya que muchos socios exigen que el club siga quedando en sus manos y evitar que estos fondos aporten capital para aliviar la deuda del club a cambio de decisión política en la entidad.



En la lista aparece el representantes de jugadores Josep Maria Minguella, de quien se propone potenciar la idea de que tiene "cero credibilidad, es un comisionista y cuando lo botaron puso al hijo en su lugar creyendo que 'Bartu' es tonto"; y de otro representante de jugadores Oriol Domènech se subraya que trabaja en Media Base Esports, agencia de Guardiola, según el documento.



De la exdirectiva de la Junta del expresidente y candidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta, Maria Elena Font se advierte que "hay que hacerle un 'traking' y tenerla en la mira para saber qué dice".



Además se incluyen en la lista al economista y exvicepresidente económico del Barça Xavier Sala-i-Martín y al exdirector de comunicación del club Albert Roura, el propio Laporta, además de al programa Club de Mitja Nit, de Catalunya Ràdio.



REGISTRO DEL CAMP NOU



El atestado de registro a las oficinas del Camp Nou incluye que la policía bloqueo los correos de Bartomeu, Masferrer y Graell, así como el acceso externo de los trabajadores de la empresa a los sistemas corporativos (VPN) para impedir alterar los correos que podrían afectar al caso desde el 1 de enero de 2017.



Los agentes se incautaron documentos entre los que se cuentan facturas, contratos, correos electrónicos y resúmenes de documentos relacionados con la causa.