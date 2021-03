Fútbol.- El CTA aclara que Velasco Carballo no se refirió a la jugada de Lemar sino que fue una explicación didáctica

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aclaró este miércoles que su presidente, Velasco Carballo, no se refirió a ninguna jugada puntual de ningún equipo en su conferencia el día anterior, y que si habló de una jugada entre el Atlético de Madrid y el Villarreal fue para hacer una "explicación didáctica".



Ante "diversas informaciones" en los medios de comunicación, el CTA recuerda que Velasco Carballo "manifestó en reiteradas ocasiones con absoluta rotundidad que, como es norma habitual en todas las comparecencias, no se iba a pronunciar sobre ninguna jugada puntual de ningún partido en particular".



"Al responder una pregunta sobre una acción del partido disputado el pasado fin de semana entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, utilizó la pregunta para explicar didácticamente que en ese 'tipo de jugadas' donde el VAR y el árbitro en el terreno de juego tienen opiniones diferentes, el CTA finalmente debe aclarar a los árbitros en reunión interna privada cuál es la opinión de la Comisión Técnica", añade.



La jugada en cuestión fue un choque con el codo de Thomas Lemar sobre la cara de Capoue, justo antes del descanso, y que fue sancionado con tarjeta amarilla para el rojiblanco, después de que De Burgos Bengoetxea fuese alertado por el VAR y lo viera en la televisión. "La RFEF quiere manifestar nuevamente que, en ningún caso se estaba refiriendo a la jugada en particular de ese partido, sino que estaba realizando una mera explicación didáctica de un 'tipo de jugadas'", añade el comunicado.