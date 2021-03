Feministas protestan en México contra candidato oficialista señalado de violación

Actualiza con quote y detalles del caso en párrafos 4, 5, 8 y 10 ///México, 2 Mar 2021 (AFP) - Un colectivo feminista protestó este martes frente al palacio presidencial en Ciudad de México contra la candidatura a gobernador de un político oficialista señalado de violación por varias mujeres.Vestidas de negro y encapuchadas, decenas de manifestantes llegaron hasta las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a su partido Morena que cierren el paso a la aspiración de Félix Salgado.Las activistas retiraron las vallas metálicas que rodean el edificio y realizaron pintadas en la plancha del Zócalo (plaza central) capitalino con mensajes como "un violador no será gobernador".La protesta se realizó mientras feministas de este colectivo eran llamadas a declarar en la céntrica alcaldía capitalina Cuauhtémoc para responder a acusaciones de robo y daño en propiedad privada durante la marcha de las mujeres del 8 de marzo de 2020."Es indignante (…) que mientras ellas (las feministas) están siendo criminalizadas y hostigadas, tengamos candidaturas de personas con este perfil", dijo a la AFP Gloria Méndez, una de las abogadas de las activistas acusadas.La policía disolvió la protesta, tras lo cual las mujeres se trasladaron a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.Salgado, un controvertido político de 63 años, había resultado ganador en una encuesta para definir al candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero (sur).Sin embargo, su aspiración se ha visto salpicada por denuncias de varias mujeres que aseguran haber sido violadas o acosadas por él. Los hechos habrían ocurrido en 1998, 2014 y 2016, pero el candidato rechaza haber cometido cualquier agresión.El caso ha ganado notoriedad ante declaraciones de López Obrador, quien sostiene que el exsenador se presume inocente mientras no sea condenado por la justicia. Una comisión de ética del partido gubernamental se abstuvo de inhabilitarlo, pero ordenó reponer el proceso para elegir al candidato, en el que participará nuevamente Salgado.La Fiscalía de Guerrero dijo el lunes que analiza si hay méritos para acusar penalmente al político, y aclaró que el caso de 1998 ya precluyó.Este martes, López Obrador reiteró que "no debe haber linchamientos por politiquería", pues para eso "existen las instancias legales".El presidente también sostuvo que el movimiento feminista está siendo "utilizado" por sus adversarios con fines electorales.Los mexicanos acuden a las urnas para renovar los 500 escaños de la cámara de diputados federal, a 15 de 32 gobernadores estatales y a miles de alcaldes y otros funcionarios locales.nc-sem/gma