El petróleo de Texas abre con un alza del 2,01 %, hasta 60,95 dólares

Nueva York, 3 mar (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con un alza del 2,01 %, hasta 60,95 dólares el barril, a la espera de la próxima reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia.

A las 09.05 hora local (14.05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en abril sumaban 1,20 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El crudo de referencia estadounidense volvió a remontar esta mañana tras el retroceso de la víspera, reaccionando a versiones de prensa que apuntan a una posible prórroga de los recortes de producción actuales de la OPEP+.

Los inversores esperaban que los grandes productores, encabezados por Arabia Saudí, decidan relajar sus recortes en su reunión ministerial de este jueves e incrementar el suministro entre marzo y abril, pero ya no parece tan seguro.

"¿Relajar o no relajar? Con la mejora de la perspectiva de demanda, el conflicto potencial entre los miembros de la OPEP+ está creciendo", comentó la analista Sophia Griffiths, de la firma Oanda.

Los expertos señalan que este miércoles en el mercado está influyendo el optimismo por la campaña de vacunación contra la covid-19 y la esperanza de que Estados Unidos vuelva a la normalidad en los próximos meses, pero son cautos.

"La recuperación de la demanda de crudo, que no creemos que acelere hasta la segunda mitad de este año porque las mutaciones del virus forzarían terceras olas de confinamientos y mantendrían la mayor parte de la aviación quieta, es frágil", opinó Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy.

Por otra parte, el Instituto Americano de Petróleo (API, en inglés) reportó un aumento de 7,4 millones de barriles en la semana terminada el 26 de febrero, contrario al descenso que esperaban los analistas.

No obstante, esas cifras coinciden con los parones ocasionados por la tormenta invernal que afectó al sur de Estados Unidos y obligó a refinerías y energéticas a reducir su capacidad.