El Frente Amplio uruguayo acusa al Gobierno de soberbio, vanidoso y ortodoxo

En la imagen, el presidente del partido Frente Amplio, Javier Miranda. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 3 mar (EFE).- El Frente Amplio (FA, izquierda) acusó este miércoles al Gobierno de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou, de ser soberbio, estar "atrapado en su vanidad" y tener "ortodoxia ideológica".

Así lo sostuvo Javier Miranda, el presidente de la fuerza política que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y ahora está en la oposición, durante una rueda de prensa en la que evaluó el primer año de gestión de la denominada "coalición multicolor", integrada por 5 partidos políticos.

"El Gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático, en particular sin diálogo con la oposición que representa a la mitad del electorado. Eligió el camino de confrontación, polarización de la sociedad en el marco de una crisis sanitaria donde resulta clave la unidad nacional", enfatizó Miranda.

Asimismo, sostuvo que el FA estableció una "oposición firme ante las políticas que perjudican a las grandes mayorías del país" como también "honesta y propositiva" al tender la mano para el diálogo.

"El Gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas ni de la oposición ni aun de sus socios de coalición. Esto define la soberbia en un gobierno", enfatizó en referencia a la corriente "herrerista" del Partido Nacional (PN, centroderecha), a la que pertenece Lacalle Pou.

Aunque reconoció las políticas implementadas durante la etapa de mayor control de la pandemia, también subrayó que ello fue posible por la buena conducta de los ciudadanos y las fortalezas heredadas de los gobiernos del FA.

"A diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el gobierno demostró apertura al conocimiento científico, la respuesta ante la crisis económica y social quedó atrapada en la ortodoxia ideológica del gobierno. La política preponderante sigue siendo la del ajuste fiscal, recorte de políticas públicas y reducción de la participación del Estado", consideró.

Para la oposición, la crisis actual ha sido "mal evaluada" por el Ejecutivo y sus proyecciones "son inconsistentes", por lo que las políticas implementadas conducirán a la caída de salarios, jubilaciones y pérdida de puestos de trabajo.

"Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo en un año. Se cerraron 10.000 micro y pequeñas empresas. La pobreza aumentó en 100.000 personas. La escasez de esfuerzos del Gobierno llevaron a esta situación, no todo es culpa de la pandemia, hay que hacerse cargo de las decisiones tomadas", afirmó el presidente del FA.

Además de las críticas, Miranda sostuvo que el FA presentará al Gobierno una serie de propuestas relacionadas con el ingreso básico de emergencia, suspender cortes de servicio, inversión pública o apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda.

Miranda habló este miércoles con la prensa para valorar el discurso de Lacalle Pou ante la Asamblea General del Parlamento del día anterior en la que el mandatario defendió "sin excusas" la gestión del gobierno en su primer año de mandato (2020-2025).