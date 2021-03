Ejército de Colombia golpea a disidencias de FARC con bombardeo que deja diez muertos

CentralEjército de Colombia golpea a disidencias de FARC con bombardeo que deja diez muertos =(Video)= Bogotá, 3 Mar 2021 (AFP) - El ejército abatió este martes a diez guerrilleros e hirió a tres más en un bombardeo que lanzó en las selvas de Colombia contra una poderosa disidencia de las FARC.Los militares lograron golpear al grupo que encabeza Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, uno de los principales comandantes de los cientos de rebeldes que se marginaron del acuerdo de paz de 2016, según autoridades. Se trató de un "ataque aeroestratégico de la Fuerza Aérea Colombiana" en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare (sureste), dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.En la acción murieron "diez integrantes de las disidencias" y otros tres quedaron heridos y fueron capturados por las tropas en tierra, añadió el organismo.El bombardeo fue dirigido contra la agrupación que comanda Duarte, uno de los hombres más buscados tras el pacto que condujo al desarme del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más grande de América. - Persecución sin descanso - Las autoridades señalan a la facción que encabeza Duarte de reclutamiento de menores, terrorismo y narcotráfico.También la acusan de incendiar un vehículo que transportaba a funcionarios de la ONU en octubre de 2020. El hecho no dejó víctimas fatales. "Este Gobierno no descansará hasta llegar a su cabecilla, símbolo del mal Gentil Duarte. Seguiremos debilitando a las disidencias", afirmó en una declaración a medios el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano. El ministerio aseguró que mediante esta operación afectó al grupo de Duarte y sus planes para agrupar a los disidentes que ejercen influencia en una amplia zona del sur del territorio colombiano. Sin un mando unificado, las disidencias suman unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar. El gobierno acusa a esas agrupaciones de estar detrás de varios de los más de 250 asesinatos de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo que transformó a las FARC en un partido político de izquierda. El golpe contra Gentil Duarte siguió a la entrada en operaciones de una fuerza élite de 7.000 militares que fue conformada para perseguir a los cabecillas de las disidencias, a bandas del narco y al ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia tras la desmovilización de unos 13.000 miembros de las antiguas FARC.El nuevo comando comenzó sus tareas el pasado viernes y aún no reporta ninguna operación.El presidente Iván Duque advirtió en su momento que la fuerza élite irá tras objetivos de alto valor, incluidos jefes guerrilleros que se esconden en Venezuela.El mando militar de Colombia sostiene que en la actualidad unos 1.400 miembros de los grupos armados que enfrenta se mueven en ambos lados de la frontera común de más 2.200 kilómetros, con la supuesta complicidad de las autoridades chavistas.El mandatario Nicolás Maduro ha negado esos señalamientos y ordenó recientemente a las fuerzas venezolanas "limpiar los cañones de los fusiles" y estar listos para "contestar si Iván Duque se atreve a violar la soberanía" venezolana.Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia, Colombia aún no consigue superar un conflicto que en seis décadas deja nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.vel/jss/yow