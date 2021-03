Dolly Parton se vacuna contra la covid-19 y adapta "Jolene" para la ocasión

En la imagen, la cantante estadounidense Dolly Parton. EFE/Will Oliver/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 mar (EFE).- Dolly Parton mostró su respaldo a la campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos al compartir un video en el que aparece recibiendo su primera dosis y adaptando, además, su clásico "Jolene" para la ocasión.

"Vacuna (Vaccine en inglés, por Jolene), vacuna, vacuna, vacuna. Te lo ruego, no lo dudes", cantó.

"Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna. Porque una vez que estás muerto ya es un poco tarde", añadió.

La legendaria cantante, un auténtico emblema de EE.UU., compartió ese video en su cuenta de Twitter, donde en algo menos de 24 horas ha logrado 40.000 retuiteos y más de 137.000 "me gusta".

Parton ironizó con que había recibido una dosis de su propia medicina, ya que el año pasado donó un millón de dólares para Vanderbilt University Medical Center que acabó siendo de mucha ayuda para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna.

"Solo quiero decirles a todos los cobardes ahí fuera: no sen gallinas. Vayan a ponerse la vacuna", bromeó.

Ya más en serio, Parton insistió en que la campaña de vacunación contra el coronavirus es fundamental para frenar la pandemia y volver a la normalidad.

Justo después del mensaje de la cantante, un doctor aparece en el video y le coloca la dosis a Parton.

"¡No me dolió! Solo me picó un poco pero creo que era de la toallita de alcohol", apuntó sin perder la sonrisa.