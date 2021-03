Cultura.- Gore Verbinski dirigirá la adaptación de Sandkings de George R.R. Martin en Netflix

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Gore Verbinski, el polifacético director de películas como Piratas del Caribe o Rango, es el gran candidato a dirigir la adaptación de Sandkings, uno de los cuentos cortos del escritor de Juego de tronos, George R. R. Martin, en Netflix. El cineasta, que lleva desde 2016 sin estrenar ninguna película (La cura del bienestar), está muy interesado en el guion, que ya está en marcha.



"Uno de los guiones está basado en el cuento corto de George R.R. Martin Sandkings, que es una pequeña historia brillante y retorcida que me encanta", explicó Verbinski en una entrevista con Collider. "Estoy trabajando con un gran escritor, Dennis Kelly, que escribió la serie original de Utopía. La versión británica es brillante, así que estoy muy emocionado de trabajar con él", agregó.



El medio también informa que John Baldecci, quien ya trabajó con Verbinski en The Mexican producirá la ficción a través de Digital Riot Media.



Publicado en 1979, Sandkings narra la historia de la clase alta de una sociedad alienígena que vive obsesionada con los animales exóticos. Su especie favorita son unos insectos conocidos como sandkings, que viven en colonias de diferentes colores en las que, como ocurre con las abejas, hay una reina.



Los aristócratas se entretienen haciendo que las diferentes colonias de sandkings se enfrenten entre sí por puro entretenimiento. Pero un siniestro secreto sobre la especie insectoide, y su rápida evolución, pondrá en jaque a los habitantes del planeta.



Martin ganó los premios Hugo y Nebula por la historia, que en 1990 fue adaptada en un capítulo de Más allá del límite. Concebida en un principio para ser una saga de novelas, finalmente eso no sucedió, pero el autor se ha referido a Sandkings en su blog como "lo más exitoso que escribí hasta que comencé Juego de tronos".



Por el momento, no se ha anunciado ni fecha de estreno ni de inicio de rodaje para Sandkings.