Cristina de Borbón Dos Sicilias guarda silencio respecto la situación de Iñaki Urdangarin

11/02/2021 CRISTINA DE BORBÓN DOS SICILIAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Hace unos días veíamos como Iñaki Urdangarin se iba de compras con Cristina de Borbón Dos Sicilias. Ambos miraban ropa para el exjugador de baloncesto y demostraban tener muy buena sintonía y lo cierto es que la ocasión lo merecía, sobre todo después de obtener el tercer grado penitenciario y empezar ahora su nueva vida en Vitoria donde ha conseguido trabajo en un despacho de abogados.



Hoy, hemos visto a Cristina de Borbón Dos Sicilias acudir al Teatro Real y lo cierto es que no se la ve muy cómoda con la presencia de la prensa ya que nada más vernos ha agachado la cabeza y no ha querido hacer ninguna declaración al respecto... Y es que le hemos preguntado precisamente por la nueva vida de Iñaki Urdangarin y ésta ha preferido guardar silencio.



Simplemente un 'Buenas noches' ha emitido Cristina de Borbón Dos Sicilias a los medios de comunicación, siempre ha mostrado su educación para los profesionales de la comunicación, al igual que Iñaki Urdangarin siempre saludaba a la prensa cuando salía del centro Don Orione los días que iba a realizar su voluntariado.



De esta manera, Cristina de Borbón Dos Sicilias ha demostrado ser una persona fiel a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina, una mujer que siempre ha mantenido su relación con ambos, no solo por su nexo familiar, sino por todo el cariño que hay entre ellos.