Coronavirus.- China sigue sin informar de casos locales pero registra 26 importados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles que no ha detectado ningún caso de transmisión local del coronavirus en las últimas 24 horas, aunque si ha sumado a su balance 26 nuevos contagios importados.



De los positivos procedentes del extranjero, 10 han presentado síntomas y otros 16 son asintomáticos, según la información proporcionada por las autoridades sanitarias.



Además, han informado de dos casos sospechosos importados en Shanghái.



Por otro lado, la cartera de Salud ha expedido 24 altas hospitalarias en la última jornada a pacientes recuperados de la enfermedad.



Hasta el momento, China ha detectado 5.030 casos importados y 89.933 casos confirmados de COVID-19, ya que en sus informes epidemiológicos separa estas dos cifras.



De los contagios procedentes del exterior 4.864 han recibido el alta tras su recuperación, mientras que 166 permanecen hospitalizados. No ha habido decesos entre los casos importados.



Por otra parte, de los casos detectados 85.111 corresponden a pacientes que se han recuperado. Este miércoles el gigante asiático no ha lamentado ninguna muerte debido al virus, por lo que el balance de víctimas mortales se mantiene en 4.636.



Asimismo, el Ministerio de Salud ha confirmado que siguen bajo tratamiento médico 186 pacientes, ninguno de ellos en estado grave, mientras que hay 4.929 contactos cercanos de los dos casos sospechosos que siguen en observación médica.



Finalmente, el último balance epidemiológico sanitario de China refleja que 249 casos asintomáticos permanecen bajo observación médica hasta el martes, de los cuales 246 proceden des fuera del país.



Respecto a la antigua colonia británica, Hong Kong acumula 11.032 contagios y 200 fallecidos.