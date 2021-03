Corea.- Hallada muerta en su casa una exmilitar transgénero que fue expulsada del Ejército de Corea del Sur

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Byun Hee Soo, una exmilitar transgénero de Corea del Sur que fue expulsada del Ejército en 2020, ha sido hallada muerta en su casa, según ha informado este miércoles la Policía surcoreana.



Según la información recogida por la agencia de noticias Yonhap, un profesional de la salud mental de la ciudad de Cheongju contactó con las autoridades surcoreanas para informar de que no había logrado localizar a Byun, de 23 años, desde el 28 de febrero.



Los bomberos se han desplazado a su domicilio y la han encontrado muerta sobre las 17.50 horas (hora local). La clínica de salud mental a la que acudía ha señalado que Byun, que alcanzó gran notoriedad porque fue la primera militar en servicio en realizarse una cirugía de reasignación de sexo, intentó suicidarse hace tres meses.



No obstante, no se ha encontrado ninguna nota de suicidio, por lo que la Policía investiga las circunstancias de la muerte.



El Ejército tomó la decisión de cesarla en enero del año pasado, después de entender que la pérdida de los genitales masculinos era una discapacidad física bajo las normas de la institución. En julio, el Ejército rechazó la petición de Byun para regresar al servicio, por lo que la exmilitar presentó una demanda administrativa que cuestionaba la "constitucionalidad" de la decisión.



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Corea del Sur señaló en diciembre que la decisión del Ejército de no permitir a Byun --que era sargento primero-- continuar su servicio militar no tenía fundamentos legales. Antes de esto, el Centro de Derechos Humanos para el Ejército surcoreano presentó una queja que aseguraba que la baja forzada de Byun constituía una discriminación contra las personas transgénero.