Casa Real.- VÍDEO: Iglesias detecta "enorme indignación" con Casa Real: "La sociedad no acepta que miembros se vacunen en Abu Dabi"

Garantiza que Unidas Podemos va a trabajar por constituir la República, que está más cerca ante la presunta corrupción de Juan Carlos I



El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que existe una "enorme indignación" ante los "nuevos escándalos" que afectan a la familia real y ha subrayado que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Emiratos cuando el resto de la población espera su turno.



Así lo ha indicado tras participar por videoconferencia en la reunión de eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left), en referencia a la información adelantada por 'El Confidencial' sobre la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Abu Dabi (Emiratos Árabes) para ver a su padre Juan Carlos I.



"En la sociedad española, y hay que decirlo así, existe un debate sobre la utilidad de la monarquía, que va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que causan una enorme indignación a la mayoría de la sociedad", ha desgranado Iglesias.



Con ello, hacía alusión también a la nueva declaración voluntaria del rey emérito por valor de 4,3 millones de euros, que ha sido muy criticada por Unidas Podemos, llegando incluso a pedir que el Ministerio de Hacienda investigara al antiguo monarca por presunto delito fiscal.



También ha dicho que la sociedad "no acepta que miembros de la Cara Real se vacunen en Abu Dabi cuando el resto de españoles están disciplinadamente a la cola para cuando tengan disponibilidad de las vacunas que les corresponde".



LA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE JUAN CARLOS ACERCA LA REPÚBLICA



Pero además el vicepresidente y líder de Podemos ha enfatizado que los casos de "presunta corrupción" que afectan a Juan Carlos I "empujan" el "horizonte republicano".



En este sentido, ha defendido que en términos económicos, de respeto a las identidades y de "reconocimiento a la plurinacionalidad", España será mejor cuando se implante una República.



De este modo, ha garantizado a los eurodiputados de izquierda que su espacio político va a trabajar para que haya un sistema republicano en el país, aunque ello moleste a esferas mediáticas y sectores "profundos del Estado" que "tienen muchas dificultades para aceptar los resultados democráticos cuando no gobiernan los suyos".



PODEMOS CENSURA LA FALTA DE EJEMPLARIDAD



El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, censuró ayer la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena en Emiratos y subrayó que esta "ostentación permanente del privilegio jurídico y económico" acerca cada día más la República en España.



También se ha pronunciado hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, para destacar que, en la línea de Iglesias, esta vacunación fuera del país abre un debate sobre la "utilidad de la monarquía" y acerca un "horizonte republicano" que está "más cerca que lejos".



