Candela Peña, Carmen Machi y Candela Peña coinciden en su admiración por Victoria Abril

Las polémicas palabras de Victoria Abril sobre el Coronavirus con motivo de su Premio Feroz de Honor a toda su trayectoria, se han convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días. Su actitud frente al virus - al que llamó "coronacirco" - y sus negativa a ponerse la vacuna porque cree que nos están tratando como "cobayas" le granjearon numerosas críticas y ensombrecieron el motivo de su regreso a España para recibir un premio a toda su carrera. Un momento en el que la actriz entonó el mea culpa y en el que aprovechó para disculparse por su discurso negacionista.



Compañeros como Carmen Machi, Candela Peña, Verónica Echegui, Jorge Sanz o Javier Cámara han preferido no valorar las palabras de Victoria sobre el Covid y no posicionarse en esta comentada polémica protagonizada por la actriz pero, si en algo están de acuerdo es en el inconmensurable talento de la intérprete, a quienes todos han dedicado unas bonitas palabras en el momento en el que más cuestionada está siendo.



Así, Candela Peña no duda en definir a Victoria Abril, "junto con Carmen Maura, a las actrices en las que yo me he mirado toda mi vida". "Solo puedo sentir admiración por la actriz", asegura, antes de añadir que "detrás las personas somos los que somos y yo ahí no me meto"



Javier Cámara, por su parte, comenzaba afirmando que "no voy a hacer ninguna declaración sobre ella, no, no", pero, sin entrar en sus palabras sobre el Covid, se ha deshecho en halagos con ella por su talento y su trayectoria: "Es la mejor actriz de este país. Es una acriz impresionante. Sus trabajos han sido para mí fuente de inspiración constantes. Es una maravilla lo que ha hecho esta mujer en el cine".



Por último, Carmen Machi, asegura que "no me apetece hablar de ese tema, ya habéis hablado mucho de ello y no me parece entrar", pero confiesa que como actriz "Victoria Abril ha sido un referente de una época dorada del cine de este país, no solo aquí, también fuera. Ha sido una persona que nos ha dado muchas alegrías y ha sido muy aplaudida y aclamada, eso es real, es por la razón por la que ha venido aquí, no para hablar de otras cosas. Es un premio muy merecido y me parece que la organización haya decidido homenajear a Victoria un gran acierto".