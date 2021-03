Canadá.- El autor de un atropello múltiple con diez muertos en Canadá en 2018 declarado culpable

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Alek Minassian, quien protagonizó con su furgoneta un atropello múltiple el pasado 2018 en Toronto, ha sido condenado este miércoles por diez homicidios y 16 intentos de asesinato.



El tribunal no ha estimado los argumentos de la defensa que señalaba que Minassian padece un trastorno del espectro autista que hace que sea "incapaz de sentir empatía" y, por tanto, "no era consciente de la gravedad de sus actos", recoge la televisión pública CBC.



Sin embargo, la jueza Anne Molloy ha considerado que el acto fue realizado "por una mente racional" y recalcó que el joven, que ahora tiene 28 años y tenía 25 en el momento de los hechos, "no siente remordimientos".



Asimismo, también ha subrayado que Minassian llevaba tiempo fantaseando con realizar un acto de estas características.



El 23 de abril de 2018 Minassian invadió la acera de una popular avenida de Toronto con una furgoneta alquilada y atropelló a todo aquel que estaba en su camino y se dio a la fuga, aunque fue detenido poco después por las fuerzas de seguridad canadienses.