Cae la calidad de las disciplinas impartidas por las universidades en 2020

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 3 mar (EFE).- La calidad de casi el 50 % de las materias que imparten las universidades españolas ha empeorado durante el año pasado, según la lista de la compañía británica especializada en educación Quacquarelli Symonds (QS), que solo detecta mejoras en 72 disciplinas.

Los resultados de la undécima edición del QS World University Rankings by Subject (lista mundial de universidades por materias) detallan que "el desempeño general del sector de educación superior español ha disminuido durante el último año: 168 de los 376 programas evaluados han caído en la clasificación este año". Por contra, sí muestra una vez más la fortaleza del país en ciencias sociales y Administración -que incluyen Dirección y Administración de Empresas, Dirección Hotelera y Turismo, y Biblioteconomía y Documentación-.

De las 51 materias analizadas por QS, 21 programas españoles se sitúan entre los cincuenta mejores del mundo por su disciplina académica, dos más que en la edición del último año.

Nueve de estos programas se encuentran en la disciplina científico-sociales, con tres instituciones españolas entre las 50 mejores de Administración de Empresas, mientras que solo hay cuatro en Ciencias de la Salud y Medicina, y no hay ninguna universidad española entre las 50 primeras en Ciencias Naturales.

El mejor departamento universitario de España es el departamento de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): ocupa el puesto 18 en el mundo, un lugar menos año tras año.

El único otro departamento español que ha alcanzado el "top 20" es el de Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, que se sitúa en el número 20 a nivel mundial.

El trabajo de QS hace un análisis comparativo mundial sobre el desempeño de 13.883 programas universitarios individuales de 1.440 universidades, en 51 disciplinas académicas y cinco amplias áreas de facultad.

En España, el informe destaca entre los puntos clave que los tres programas de Gestión y Negocios "altamente calificados" se pueden encontrar en ESADE Business School (21 a nivel mundial), IESE (25 a nivel mundial, asciende 4 puestos) e IE University (28, sube 4).

La Universitat de Barcelona (UB) es la universidad de "mayor éxito" de España: sus departamentos están clasificados en 40 de las 51 tablas de materias y 39 de ellos se ubican entre los 200 mejores del mundo.

Con todo lo mencionado, supera a la Universidad Complutense de Madrid (31 departamentos del top 200) y la Universitat Autónoma de Barcelona (30 departamentos del top 200).

Sin embargo, "el desempeño general de UB ha disminuido año tras año. 21 de sus 40 departamentos clasificados han caído en su tabla respectiva, mientras que cinco han mejorado".

En la Autónoma de Madrid, han caído 15 programas, mientras que 2 han mejorado su posición; y en la de Zaragoza, doce han bajado de rango y solo uno ha mejorado.

Según Ben Sowter, vicepresidente de servicios profesionales de QS, las universidades españolas continúan ofreciendo algunas de las formas de educación empresarial y gerencial más innovadoras del mundo, pero ahora deben encontrar formas similares de innovar sus prácticas de investigación y pedagogía en todo el espectro de asignaturas.

"Es de destacar, por ejemplo, que no hay universidades españolas entre las 200 mejores en Derecho, Matemáticas, Economía y otras disciplinas fundamentales", añade Sowter.

2021 2020 Universidad Materia

18 17 Complutense de Madrid Odontología

20 21 Plitécnica de Cataluña Arquitectura/Urbanismo

21 21 ESADE(U. Ramón Llul) Dirección y Administración

24 30 Escuela de hostelería y turismo de Sant Pol de Mar Dirección Hotelera y Turismo

24 31 Autónoma de Barcelona Ciencias Veterinarias

25 29 IESE (U.Navarra) Dirección y Administración

28 32 IE Univesity Dirección y Administración

29 23 Politécnica de Cataluña Ingeniería Civil

35 14 Universidad de Barcelona Anatomía y Fisiología

35 34 Complutense de Madrid Ciencias Veterinarias

35 38 Politécnica de Madrid Ingeniería Civil

37 51-100 Complutense Lenguas Modernas

37 35 Politécnica de Madrid Ingeniería Civil

37 43 U. Barcelona Bibioteconomía y Documentación

38 38 Politécnica de Madrid Ingeniería Minera

39 -- U.Carlos III de Madrid Biblioteconomía y Documentación

45 51-100 Universidad de Navarra Contabilidad y Finanzas

46 45 U.de Barcelona Filosofía

46 51-100 Politécnica de Cataluña Ingeniería Eléctrica y Electrónica

47 45 Carlos III de Madrid Económicas

49 46 U. Ramón Llul Dirección Hotelera y Turismo