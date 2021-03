Biden promete vacunas para todos los adultos de EEUU antes del fin de mayo

Washington, 3 Mar 2021 (AFP) - El presidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el covid para todos los adultos antes de fines de mayo y anunció que el gigante farmacéutico Merck ayudará a producir la vacuna de su rival Johnson & Johnson (J&J)."Es el tipo de colaboración entre compañías que vimos en la Guerra Mundial", dijo Biden sobre el acuerdo entre ambas empresas. "Vamos camino de tener suficientes vacunas disponibles para todos los adultos en Estados Unidos de aquí a finales de mayo", declaró Biden, que hace tres semanas había anunciado que se cumpliría ese objetivo antes de fines de julio. "Es un avance, un avance importante", dijo, insistiendo en el hecho de que eso no significa que todos los adultos estadounidenses estarán vacunados para esa fecha. "Tener las vacunas disponibles no basta. Necesitamos a gente que haga las inyecciones (...) en millones de brazos estadounidenses", añadió. El presidente hizo ese anuncio durante un breve discurso en el que confirmó el acuerdo entre Merck y Johnson & Johnson para aumentar la producción de la vacuna contra el covid de ésta última.Merck usará dos de sus instalaciones para producir "la droga, formular y llenar los frascos de la vacuna J&J", dijo el departamento de Salud (HHS) en una nota.El gobierno recurrirá a la ley de Producción de Defensa para otorgar inicialmente 105 millones de dólares a Merck para adecuar sus instalaciones a fin de producir en forma segura la vacuna, dice el comunicado.Biden anunció, además, que los centros de producción de las vacunas de Johnson & Johnson funcionarán desde ahora las "24 horas del día, los siete días de la semana". El departamento de Salud dijo que J&J quedaría cerca de poder entregar 100 millones de dosis a Estados Unidos a fines de mayo, en vez de hacerlo en junio como estaba previsto.Esa vacuna obtuvo una autorización de uso de emergencia la semana pasada en Estados Unidos, para los mayores de 18 años. Tiene dos grandes ventajas respecto a las de la competencia: sólo necesita una dosis y puede almacenarse a la temperatura de los frigoríficos. - No bajar la guardia - Las declaraciones de Biden se conocieron luego de que el gobernador de Texas,Greg Abbott, dejó sin efecto la obligación de usar mascarillas y autorizó a todos los comercios de su estado a funcionar normalmente.Sin embargo, "ahora no es momentos de aflojar", advirtió Biden e instó a los estadounidenses a mantener los protocolos de distanciamiento físico y uso de mascarillas aun cuando el numero de casos está bajando y mas personas están siendo vacunadas."Buenas noticias, pero sigan atentos", dijo Biden. "Esto no terminó aún", aseveró.La vacuna J&J parece un poco menos protectora que las de Pfizer y Moderna, que tienen una eficacia de casi 95% contra todas las formas de covid 19. Sin embargo las tres han mostrado ser eficaces para evitar hospitalizaciones y muertes.El gobierno federal apunta a distribuir 3,9 millones de dosis de la nueva vacuna esta semana, dijo el lunes Jeff Zients, coordinador de la Casa Blanca para el combate del coronavirus.Gigante en la fabricación de vacunas propias, Merck comenzó a buscar una contra el coronavirus pero en enero desistió tras considerar que las respuestas inmunológicas logradas fueron "inferiores" a las de las de otras vacunas contra el covid. jca/vgr/gma/gm/yow