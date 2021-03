Baloncesto/NBA.- Marc Gasol no juega por protocolo Covid y los Clippers de Ibaka caen ante los Celtics

25/02/2021 Marc Gasol (Lakers) DEPORTES LOS ANGELES LAKERS



El pívot español Marc Gasol no pudo jugar este martes por el protocolo sanitario en la derrota en la jornada de la NBA de su equipo, Los Angeles Lakers, ante Phoenix Suns (104-114), mientras que el hispano-congoleño Serge Ibaka no pudo brillar en el revés de Los Angeles Clippers ante Boston Celtics (117-112).



Según informó la liga, el jugador de Sant Boi no pudo estar en la pista con sus compañeros debido al protocolo sanitario y de seguridad del coronavirus, aunque no especificó si por ser un contacto estrecho de un positivo o por estar contagiado.



La baja de Gasol se unió a las de Anthony Davis y Kyle Kuzma, lo que no desaprovecharon unos Suns que han iniciado la temporada muy bien y que se colocaron en la segunda posición de la Conferencia Oeste, muy igualados con la franquicia angelina, pese a los 38 puntos de LeBron James.



El croata Dario Saric, con 21 tantos, fue el mejor de un equipo visitante donde otros cuatro jugadores firmaron dobles dígitos de anotación, entre ellos un Devin Booker, que aportó 17 antes de ser descalificado en el tercer cuarto. Chris Paul terminó el duelo con 10 asistencias y cerca del 'doble-doble' (8 puntos).



Por otro lado, la otra franquicia de Los Angeles, los Clippers, tampoco pudieron sumar una victoria al perder por 117-112 en su visita a Boston Celtics, en un partido no pudieron contar con su estrella, Kawhi Leonard por molestias en la espalda.



Paul George y Reggie Jackson, con 32 y 25 puntos respectivamente, intentaron compensar la baja del alero, pero no fueron suficientes ante los de Brad Stevens, liderados por Kemba Walker (25). El pívot hispano-congoleño no pudo ayudar a los de Tyrone Lue y se quedó en siete tantos, con 3/9 en tiro, y tres rebotes.



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 7 puntos, 3 rebotes, 2 tapones y 2 asistencias.