Arteta niega una salida al Barcelona

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. EFE/EPA/Rui Vieira / Archivo

Londres, 3 mar. (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha negado este miércoles una posible salida al Barcelona y ha asegurado que está concentrado al cien por cien en el club inglés.

El técnico español ha sido relacionado con una posible marcha al Barcelona, si el candidato Joan Laporta gana las elecciones, para sustituir a Ronald Koeman.

Sin embargo, Arteta, que apenas lleva poco más de un año en el Arsenal, negó estos rumores y se comprometió con el club Gunner.

"Siempre va a haber rumores cuando haya elecciones en el Barcelona. Es un gran equipo y crecí allí como futbolista por lo que siempre me van a relacionar. Pero estoy comprometido totalmente con el trabajo que estoy haciendo aquí. Aún queda mucho por hacer y lo estoy disfrutando", dijo Arteta.

"Me siento un privilegiado de dirigir a este equipo y estoy muy feliz con ello", añadió.

Arteta también negó que esté negociando una posible negociación de contrato con el Arsenal.

"Estamos en el medio de la temporada y queda mucho por jugar, así que no es una prioridad. Tengo contrato y estoy contento aquí, no creo que sea algo urgente", apuntó el técnico español.