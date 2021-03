Argelia.- Macron reconoce que el dirigente nacionalista argelino Alí Bumenyel fue "torturado y asesinado" por Francia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido que el abogado y dirigente nacionalista argelino Alí Bumenyel fue "torturado y asesinado" por el Ejército francés en 1957, en el marco de la guerra de independencia en el país africano.



El Elíseo ha indicado en un comunicado que el informe sobre la colonización y la guerra de Argelia confiado a Benjamin Stora incluye "el reconocimiento por parte de Francia del asesinato de Alí Bumenyel, abogado y dirigente político del nacionalismo argelino".



Así, ha resaltado que Bumenyel "entró pronto en política, contra la injusticia del sistema colonial y a favor de la independencia de Argelia", antes de agregar que fue detenido por el Ejército "en el corazón de la batalla de Argel".



El Elíseo ha manifestado que el abogado fue trasladado a un lugar secreto, torturado y asesinado el 23 de marzo de 1957, un crimen que habría sido ordenado por el general francés Paul Aussaresses, quien posteriormente pidió que se presentara lo sucedido como un suicidio bajo custodia.



"Alí Bumenyel dejó detrás de sí una herencia política importante", ha dicho el Elíseo, que ha confirmado además que Macron recibió el martes a los nietos del abogado argelino para trasladarles que "Bumenyel no se suicidó, fue torturado y asesinado".



"Mirar a la Historia a la cara, reconocer la verdad, los hechos, no permitirá cerrar las heridas que siguen abiertas, pero ayudará a allanar el camino para el futuro", ha manifestado. "La generación de los nietos de Bumenyel debe poder construir su destino, lejos de los surcos de la amnesia de la amnesia y el resentimiento", ha agregado.



"Ningún crimen, ninguna atrocidad cometida por cualquiera durante la guerra de Argelia puede ser justificada u ocultada. Deben ser analizadas con valor y lucidez, en el absoluto respeto a todos aquellos cuyas vidas fueron destrozadas por el destino", ha zanjado el Elíseo.



El propio Elíseo afirmó en enero que Francia no pedirá "disculpas" por la colonización en Argelia pero celebrará actos "simbólicos" con los que pretende alcanzar la "reconciliación" entre ambos países, después de analizar el informe encargado a Stora, que recoge los consejos para que los dos países logren finalmente acercar posturas.



Francia plantea tres ceremonias entre 2021 y 2022 para impulsar la reconciliación con Argelia ya que las relaciones bilaterales entre estos territorios se han visto lastrada desde que el país europeo fuese potencia colonial del africano entre 1830 y 1962.



En concreto, los actos se plantean para el 25 de septiembre de 2021, con motivo del Día Nacional de los Harkis; el 17 de octubre, conmemoración de la conocida como Masacre de París por la represión a manifestantes argelinos en la capital francesa, y el 19 de marzo, por el decimosexto aniversario de los Acuerdos de Evián que iniciaron la independencia.