Aouar rescata al Lyon, Sarabia y Keylor sujetan al PSG y el Lille resiste

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Redacción deportes, 3 mar (EFE).- Un doblete en el último suspiro del canadiense Jonathan David al Marsella sostuvo al Lille en el liderato de la Ligue 1, que mantiene invariables sus tres primeras posiciones tras las victorias del París Saint-Germain (0-1 al Girondins) y del Lyon (1-0) al Rennes con el brillo de Houssem Aouar, Pablo Sarabia y Keylor Navas.

El debut de Jorge Sampaoli, muy esperado en Marsella, no acabó bien para el técnico argentino, engullido por la mala racha de un equipo en el que tendrá que trabajar si quiere obtener buenos resultados hasta final del curso.

Se enfrentó a uno de los "cocos" del torneo, el Lille, capaz de pelear con el todopoderoso PSG por la hegemonía de la Liga de Francia y que sufrió hasta el final para seguir en el liderato. Ante un equipo gris pero combativo, tuvo que esperar hasta el minuto 90 para lograr la victoria. Fue Jonathan David, que después repitió en el 92, quien se encargó de dejar sin puntos a Sampaoli en su debut.

El PSG también tenía un compromiso complicado, sobre todo por las ausencias de Kylian Mbappé (sancionado) y de los lesionados Ángel Di María, Neymar Júnior, Marco Verratti y Moise Kean. Sin muchas piezas clave, Mauricio Pochettino apañó un equipo competitivo que no tuvo la misma frescura sin sus hombres franquicia, pero no le faltó efectividad.

Fue Pablo Sarabia, en una de las pocas ocasiones del PSG, quien se encargó de marcar el único tanto del partido. A los veinte minutos, con un zurdazo cruzado, solucionó la papeleta al cuadro parisino, que después resistió los envites de su rival hasta el mismísimo final. Tuvo que aparecer Keylor Navas, con una mano milagrosa, para evitar un empate que habría dejado a su equipo a cuatro puntos del Lille.

Antes, Houssem Aouar sostuvo al Lyon en la pelea por el título y con un tanto en el tramo final del duelo ante el Rennes (1-0) dio tres puntos a su equipo, líder provisional de la Liga de Francia a la espera de los encuentros que disputarán este miércoles el Lille y el París Saint-Germain.

La racha de Aouar, también clave hace dos jornadas con un tanto en la victoria ante el Brest (2-3), mantiene al equipo de Rudi García, que sufrió para conseguir superar a un rival incómodo que apenas concedió ocasiones.

Con casi pleno dominio del choque, el Lyon apenas tuvo ocasiones hasta el minuto 74, cuando Aouar apareció dentro del área del Rennes para aprovechar una asistencia de Memphis Depay con la que selló un triunfo ajustado pero muy importante para un club que ganó su última Liga en la temporada 2007/08.

El inicio de la jornada 28 tuvo otro triunfador, el Lens, que se asentó en la última plaza europea tras superar 2-3 a un errático Saint-Étienne, que una jornada más seguirá con el aliento del descenso en el cogote. En 4 minutos, entre el 20 y el 24, con los tantos de Florian Sotoca desde el punto de penalti y de Arnaud Kalimuendo, se colocó con una ventaja prácticamente insalvable para el Saint-Étienne.

Aunque Moukoudi recortó distancias antes del descanso con un preciso cabezazo a la salida de un córner, el Lens aguantó las acometidas de su rival e incluso amplió su renta al final gracias a David Costa, que en el tiempo añadido sentenció el duelo para el Lens, que se marchó del Stade Geoffroy-Guichard con una victoria con aroma continental. El gol de penalti de Denis Bouanga, ya en el minuto 96, fue testimonial.

La victoria del Lens se hizo grande gracias al pinchazo de uno de sus rivales por la quinta plaza, el Metz, sorprendido en su estadio por el Angers. Un tanto de penalti de Angelo Fulgini antes del descanso bastó al cuadro dirigido por Stephane Moulin para dejar sin puntos a su rival, que perdió la quinta plaza en favor del Lens.

En un duelo con sabor a descenso, el Niza se llevó el gato al agua y ganó 2-1 al Nimes, una jornada más entre los tres últimos clasificados. Amine Gouiri hizo 1-0 para el Niza con un disparo preciso desde la zona izquierda del área, Loick Landre igualó la renta con un cabezazo a los 50 minutos y, casi al final, Alexis Claude deshizo el empate con un zapatazo desde fuera del área.

Mientras, el Brest dio un salto de calidad y se asentó en la zona media de la clasificación tras superar 3-1 al colista, el Dijon, que en ningún momento tuvo opciones de dar la sorpresa a domicilio. El encuentro, resuelto en la primera parte con los tantos de Franck Honorat, Steve Mounie e Irvin Cardona, cumplió con la lógica y el Dijon continúa hundido en la tabla.

El Mónaco dio un paso atrás en su idea de alcanzar una de las tres primeras posiciones. Se dejó tres puntos importantísimos en el campo del Estrasburgo, que con un tanto de Frederic Guilbert en el descuento selló la derrota del equipo de Cesc Fàbregas (1-0).

El resto de la jornada culminó con un empate entre Montpellier y el Lorient (1-1) que aleja a los segundos de las plazas europeas y con la victoria del Reims por 1-2 en Nantes, que seguirá una jornada más en posiciones de descenso.