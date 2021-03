Andrea Levy habla de la fibromialgia que sufre desde hace tiempo

02/03/2021 Andrea Levy EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3



Recientemente, y tras unas imágenes en las que parecía algo desorientada dando un discurso que desató todo tipo de especulaciones, Andrea Levy confesaba que padece fibromialgia, una enfermedad crónica muy dolorosa que le diagnosticaron el pasado verano y contra la que lucha con fuerza y optimismo. La política popular se une a otros rostros conocidos que la sufren, como María José Campanario o Lady Gaga, y de la que ahora vuelve a hablar, intentando ayudar a otras personas con su valiente testimonio.



Muy sincera, Andrea asegura que su enfermedad "forma parte de mi esfera privada, de mi esfera personal" pero que decidió hacerla pública "cuando se me ataca por una sintomatología poniendo en duda mi rigor tuve que contarlo". Un paso que decidió dar porque "de esa manera también humildemente he ayudado a muchas mujeres que se sentían avergonzadas, que no le ponían nombre a su enfermedad por miedo al rechazo, sufrimos esta doble estigmatización, que nos duele lo físico, pero también la crítica injusta".



Acerca de cómo le ha afectado a ella la fibromialgia en su día a día, la política popular señala que "esta enfermedad tiene brotes. Hay momentos que estas mejor y otro peor". Por eso, hace un llamamiento público, aplicado a todas las personas que luchan contra esta enfermedad crónica que provoca dolor, cansancio o desorientación, y que muchas veces han sido injustamente cuestionadas por su comportamiento: "Lo importante es la comprensión, que tu entorno entienda de lo que estás hablando y si eh contribuido a que se hable más de la fibromialgia ha sido bueno.