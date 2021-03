AMP.- Rusia.- Rusia tilda de "injerencia" en sus asuntos las sanciones de la UE y EEUU en relación con el caso Navalni

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Rusia ha tildado este miércoles de "injerencia" en sus asuntos internos las nuevas sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en relación con el caso del opositor Alexei Navalni, condenado a tres años y medio de cárcel por fraude.



"No es más que una injerencia en los asuntos internos de nuestro país", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha agregado que estas sanciones dañan a las relaciones con Moscú, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



"Consideramos inaceptable cualquier limitación de ese tipo ya que daña seriamente las relaciones en el caso dado con Estados Unidos y la Unión Europea", ha resaltado, al tiempo que ha vuelto a rechazar las acusaciones contra Moscú por el envenenamiento sufrido el año pasado por Navalni.



Así, ha apuntado que "si los estadounidenses y los europeos ocultaran esas supuestas pruebas que dicen tener, estarían encubriendo las razones verdaderas de toda esta historia u obstaculizando los propósitos de descubrir lo que realmente sucedió". "Tanto lo uno como lo otro es inaceptable", ha zanjado.



Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha hecho hincapié en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 1 en que Moscú "ya está preparando" su respuesta a las sanciones anunciadas por Estados Unidos durante la jornada del martes.



"No se preocupe, la respuesta ya se está elaborando", ha manifestado, al tiempo que ha valorado que las posturas de la UE y Estados Unidos coinciden únicamente en sus decisiones sobre la aplicación de sanciones al país euroasiático.



"En temas serios, como la lucha contra la COVID-19, el desarrollo de vacunas, la vacunación, la solución de problemas relacionados con la circulación y la logística del turismo en el futuro no hay unidad", ha valorado. "No existe cohesión, todos luchan para ellos mismos, defienden sus intereses ahogándose unos a otros", ha añadido.



Las palabras de Peskov y Zajarova han llegado después de que Estados Unidos anunciara el martes sanciones contra siete funcionarios rusos por el caso de Navalni, quien se encuentra encarcelado en Rusia pese a la presión de la comunidad internacional para su liberación.



Asimismo, Estados Unidos ha sancionado a Rusia y ha prohibido por un plazo de un año las exportaciones de armamento, municiones así como la financiación de los mismos o cualquier crédito por parte de instituciones del país norteamericano.



Por su parte, la Unión Europea ha aprobado sanciones contra cuatro funcionarios: el jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrikin, el fiscal general ruso, Igor Krasnov, el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov y el director de Prisiones, Alexander Kalashnikov.