América registra 95,4 millones de vacunados con Chile liderando Latinoamérica

Una enfermera le administra una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en un centro de vacunación masivo localizado en la comuna de La Florida, hoy en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- América ya registra 95,4 millones de personas vacunadas, de las cuales EE.UU. sigue a la cabeza (78,63 millones), según el mapa de Our World in Data, que también destaca que Chile se convirtió en el líder de las inoculaciones en Latinoamérica con 3,66 millones.

Mientras que los Gobiernos latinoamericanos continúan en las primeras fases de vacunación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este miércoles a los países del continente que protejan "a los más vulnerables" y utilicen los inventarios limitados de vacunas en las personas que más las necesitan, al tiempo que abogó por la implementación de planes de vacunación "transparentes".

Actualmente, el número de contagios en América es de 51,1 millones con 1,22 millones de muertos, en donde nuevamente Estados Unidos ocupa el primer lugar con 28,7 millones de infectados y 517.395 fallecidos, seguido por Brasil no baja de la casilla tres (10,6 millones de casos) con un nuevo récord de muertes por segundo día consecutivo al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas.

En el mundo ya se han aplicado 265 millones de dosis en 115 países en medio de una distribución aún desigual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también indicó que de estas vacunas un 80 % se han usado en sólo 10 países (entre ellos EEUU, China y Reino Unido).

CHILE, EJEMPLO PARA LATINOAMÉRICA EN VACUNACIÓN

La región ya tiene 21,5 millones de casos confirmados por covid con 683.205 fallecidos y Chile ahora levanta la cabeza como modelo exitoso al llegar a 3,66 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis.

Un médico de 33 años que viajó al sureste asiático se convirtió el 3 de marzo de 2020 en el primer caso detectado en ese país y, desde entonces, ya se han registrado más de 830.000 infectados totales y casi 20.700 muertos.

Chile ocupa el cuarto puesto en vacunación, después de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, según Our World in Data de la Universidad de Oxford, y esto se debe a la habilidad en la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma Covax.

En el país suramericano ya hay más de 8,5 millones de dosis -del laboratorio chino Sinovac- y hoy llegaron más de 230.000 de Pfizer. La vacuna de AztraZeneca también fue aprobada y las autoridades se encuentran revisando la de Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V.

NO ES TIEMPO DE RELAJARSE

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, subrayó hoy que pese a que ya hay más de un centenar de países que han comenzado las vacunaciones, hay que continuar las medidas de prevención o nuevas olas podrían llegar.

"No es el tiempo de relajarse con las medidas, si lo hacemos corremos el riesgo de tener una nueva ola de casos", señaló Ryan, después de conocerse que en la pasada semana el número de contagios globales subió un 7 %, después de seis semanas de descensos

Advertencia a la que se unió la OPS para priorizar a los más vulnerables en las vacunaciones. "Una vez que contemos con un número superior de vacunas, debemos asegurarnos de que se entreguen con equidad dentro de los países", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante una conferencia de prensa virtual.

En la última semana, más de 1,1 millones de personas contrajeron el virus en el continente americano y casi 34.000 fallecieron a causa de la covid-19.

QUITARSE LA MASCARILLA, UN "PENSAMIENTO NEANDERTAL"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó este miércoles de "gran error" la decisión de los gobernadores de Texas y Misisipi que ha decidido levantar las órdenes estatales de llevar mascarilla para protegerse de la covid-19 y afirmó que lo último que el país necesita es este "pensamiento neandertal".

"Miren, creo que es un gran error, espero que todo el mundo se dé cuenta ahora de que estas máscaras marcan la diferencia", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca.

Aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos ha descendido notablemente en EE.UU., hasta situarse por debajo de los 70.000 diarios frente a los cerca de 300.000 de comienzos de año, las autoridades advierten de la aparición de nuevas variantes.

BRASIL Y SU CIERRE DE COMERCIOS

Marzo es el mes que será recordado al cumplirse un año del inicio de cuarentenas y a día de hoy si bien ningún país ha vuelto a decretar un confinamiento total de su población, ciudades como Sao Paulo anunciaron el cierre a partir del sábado y durante dos semanas de todos los negocios, salvo los de primera necesidad, debido al grave repunte de casos y muertes por covid-19.

"Estamos en Brasil y en Sao Paulo al borde de un colapso sanitario", afirmó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, en una rueda de prensa.

La medida entrará en vigor el próximo sábado y se mantendrá vigente durante dos semanas, hasta el 19 de marzo, con la posibilidad de prorrogarlo, si la crisis sanitaria no reduce su intensidad.

Brasil contabiliza 259.271 decesos y 10,7 millones de casos, según datos oficiales.

LAS SOMBRAS DE PERÚ

En medio del "vacunagate" que afecta a Perú tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra y otros funcionarios se vacunaron antes del tiempo que les correspondía, ahora el país se enfanga en un debate sobre el papel que debe tomar el sector privado en la importación y administración de la vacuna contra la covid-19.

Además, la pandemia dobló las muertes anuales con un incremento de 125.000 fallecidos, tras haber cerrado febrero como el mes más mortal de la emergencia sanitaria en Lima, según datos del Ministerio de Salud, que el 12 de febrero registró el récord de muertes en un solo día con 1.119 fallecidos.

LLEGAN LAS VACUNAS PERO NO AVANZAN

A Colombia, que este miércoles superó las 60.000 muertes, llegó un nuevo lote de 100.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer, con lo cual supera el medio millón de dosis, pero en dos semanas solo han sido aplicadas 169.619 debido a la lentitud del plan de vacunación cuando el objetivo es inocular este año a 35,2 millones de personas.

Del objetivo propuesto y de continuar al ritmo actual, de una media diaria de 12.115 vacunas aplicadas, la meta tardará 7,9 años, es decir se alcanzaría a finales de 2028.

Argentina no se queda atrás donde la campaña de vacunación iniciada en diciembre con la Sputnik V rusa supuso un aire de esperanza, que buscaba inmunizar al 25 % de su población durante el verano.

Sin embargo, se está lejos de alcanzar esa cifra: según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, de las 2.231.310 dosis distribuidas por el país tan sólo se han aplicado un total de 1.181.292 , alrededor de 18.457 inoculaciones diarias.