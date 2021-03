87-91. Barea aporta 13 puntos y 20 de valoración al triunfo del Estudiantes

El base del Estudiantes José Juan Barea (delante) busca la canasta ante Mike Daum, de Obradoiro, durante el encuentro de la Liga ACB de Baloncesto disputado este miércoles en el estadio Multiusos de Sar de Santiago de Compostela. EFE/Xoán Rey

Santiago de Compostela (España), 3 mar (EFE).- El Movistar Estudiantes ganó este miércoles por 87-91 al Monbus Obradroiro con 20 créditos de valoración del puertorriqueño Juan José Barea, que firmó 13 puntos, dos rebotes y hasta siete asistencias.

El equipo colegial madrileño sumó un triunfo vital en su carrera por evitar el descenso, objetivo que se le complica al conjunto de Santiago de Compostela tras encadenar su cuarta derrota seguida.

El equipo madrileño castigó la escasa intensidad defensiva de su rival en el inicio. El 2-10 de salida del Estudiantes obligó a Moncho Fernández a pedir tiempo muerto muy pronto, aunque cuatro puntos seguidos de Mike Daum y una defensa mucho más agresiva reactivaron al Obradoiro, que se acercó en el marcador pese a su 0/6 desde la línea de tres puntos.

Casi doce minutos tardó el Obradoiro en meter su primer triple. Demasiados errores para un equipo acostumbrado a vivir de su artillería. Pero no lo supo aprovechar el Estudiantes para romper el choque, pese a que volvió a disfrutar de una ventaja de diez minutos en el inicio del segundo cuarto.

Con un parcial 13-3, el Obradoiro apretó el choque (31-31, min.14) pese a que sus dos jugadores más determinantes en ataque -el lituano Birutis y el canadiense Robertson- seguían sin aparecer.

Los errores se sucedían y Jota Cuspinera movió el banquillo. El estadounidense John Roberson desatascó a los suyos con cinco puntos consecutivos, antes del intercambio de canastas que permitió al Estudiantes llegar al descanso con una renta de nueve puntos (39-48), de nuevo explotando la fragilidad defensiva gallega y su juego eléctrico.

Otro mal arranque lastró al Obradoiro, que además perdió a Pepe Pozas por lesión al minuto de la reanudación tras un mal apoyo en la caída al intentar taponar una bandeja de Avramovic, decisivo en el despegue estudiantil (44-60). Moncho Fernández, desesperado, paró el encuentro y su equipo se activó en defensa. Estudiantes se atascó, y dos triples del turco Ozmizrak y cuatro puntos consecutivos de Daum dieron vida al Obradoiro (60-67, min.29).

En el inicio del último cuarto, Estudiantes, liderado por un sensacional Avramovic destrozó al Obradoiro, víctima de sus numerosas pérdidas. El choque parecía sentenciado con los de Cuspinera veinte arriba (65-85). Pero varios triples reanimaron a los de Moncho Fernández, pese al tiempo muerto del técnico visitante.

El Obradoiro remó, y se situó a seis antes de que el aro escupiera una bandeja de Rafa García que hubiese sido un “2+1”. El base falló su segundo intento, y en el rebote Cohen competió falta sobre Delgado, que se fue a la línea de tiros libres. Pequeños detalles que resultaron decisivos porque poco después Brown, ex obradoirista, sentenció con un triple.

- Ficha técnica:

87 - Monbus Obradoiro (18+21+21+27): Pozas (2), Robertson (11), Álex Suárez, Daum (20) y Birutis (7) -equipo titular- Enoch (8), Muñoz (3), Ozmizrak (16), Beliauskas (13), Rafa García (1) y Cohen (6).

91 - Movistar Estudiantes (21+24+21+22): Avramovic (33), Vicedo (2), Barea (13), Brown (16) y Delgado (3) -equipo titular- Arteaga (10), Djurisic, Jackson (9), Roberson (5), Stoilov y Cvetkovic.

Árbitros: Óscar Perea, Arnau Padrós y Vicente Martínez.

Incidencias: Partido disputado en el Multiusos Fontes do Sar. Sin público.