VÍDEO: Montero avisa que regularización Rey emérito "no termina ningún proceso" y se comprobará que es veraz y completa

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha negado que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y ha advertido de que estas "no terminan ningún proceso", sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es "completa y veraz".



Así lo ha afirmado Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las denuncias de pasividad que ha realizado Unidas Podemos y otros partidos contra el Ministerio de Hacienda y en respuesta también a la denuncia de los Técnicos de Hacienda, que la semana pasada acusaron al Ministerio de no haber abierto una inspección fiscal al Rey emérito a pesar de toda la información que ha ido apareciendo sobre sus finanzas.



"Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda hubiera tenido conocimiento de cualquier tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes", ha espetado la ministra al inicio de su respuesta.



Montero ha defendido que la Agencia Tributaria es "absolutamente profesional", responde a criterios técnicos y tiene "especial celo" en que se cumpla con las obligaciones tributarias. Por ello, ha señalado que "a los efectos de la Ley todos los contribuyentes son iguales".



En este contexto, ha dejado claro que "una regularización no termina ningún proceso", sino que "se complementa con otro tipo de actuaciones para constatar que se cumple con la legalidad", es decir, que la regularización presentada es "veraz y completa".



Montero no ha querido revelar, no obstante, cuáles son los pasos que ha dado la Agencia Tributaria hasta la fecha alegando que deben guardar la estricta confidencialidad sobre cualquier contribuyente.



En cualquier caso, ha precisado que la Agencia Tributaria, cuando hay actuaciones judiciales en curso, trabaja de forma complementaria con la Fiscalía, con el fin de averiguar el origen de los capitales, o si se ha producido blanqueo de los mismos, así como todas las circunstancias que rodean a cualquier investigación de este tipo.



Para ello, ha afirmado, la Agencia Tributaria cuenta con más de 1.000 profesionales que se dedican en exclusiva a atender el auxilio judicial para que los tribunales puedan concluir sus investigaciones con claridad y transparencia.



María Jesús Montero ha reiterado las palabras del presidente del Gobierno del pasado viernes y ha asegurado que lamenta profundamente el conocimiento de la regularización del Rey emérito, que provoca el "mismo rechazo social que al conjunto de la sociedad".



Ha precisado en este sentido que las personas que tienen una tarea pública son los primeros que deben cumplir con todas las obligaciones, también las tributarias, por que son una referencia ante la sociedad.



Ha destacado, no obstante, el papel del Rey Felipe VI, de quien ha dicho que "cortó de forma abrupta" con cualquier vinculación que tuviera con ese tipo de situaciones incluso, ha recalcado, renunciando a la herencia que le pudiera corresponder y que pudiera proceder de estructuras opacas.



