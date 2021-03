VÍDEO: Economía/Paro.- El paro sube en 44.436 personas en febrero, su mayor alza desde 2013, y supera los 4 millones

28/01/2021 Una persona pasa por delante de una Oficina de Empleo ubicada en la capital, en Madrid, (España), a 28 de enero de 2021. La crisis del Covid-19 ha acabado con 622.600 puestos de trabajo en 2020, según indica la última Encuesta de la Población Activa (EPA), publicada este jueves 28 de enero. Asimismo señala que la tasa de paro se elevó en 2020 hasta el 16,1%, al afectar 527.000 trabajadores más que el año anterior. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press



Aumenta más entre las mujeres y en el sector servicios, sube también en los jóvenes y la contratación cae un 24% anual



MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que ha atribuido este repunte del desempleo al "fuerte impacto" de la tercera ola de la pandemia y a las "severas restricciones" que se han impuesto para frenarla.



Con este aumento del paro, el quinto consecutivo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el segundo mes del año la cifra de 4.008.789 desempleados. No se superaban los 4 millones de parados desde abril de 2016.



El dato de paro de febrero, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.



En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en febrero en 20.222 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de 762.742 personas, lo que supone un 23,5% más.



SUBE UN 2,6% ENTRE LOS JÓVENES Y MÁS ENTRE LAS MUJERES



El paro aumentó en febrero en todos los sectores económicos menos en la construcción, donde bajó en 5.116 personas (-1,6%). El mayor aumento lo registraron los servicios, los más afectados por las restricciones, con 36.877 desempleados más (+1,3%), seguido de la agricultura, que sumó 6.174 parados (+3,3%), del colectivo sin empleo anterior (+5.872 desempleados, +1,7%) y de la industria, con 629 parados más (+0,2%).



El paro se incrementó en febrero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. Así, el desempleo femenino subió en 31.404 mujeres respecto a enero (+1,4%), mientras que creció en 13.032 entre los varones (+0,77%). Así, al finalizar el segundo mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 2.304.779 y el de hombres, en 1.704.010.



Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumentó un 2,6% en febrero, con 9.280 parados más que en enero, mientras que el paro de las personas con 25 años y más subió en 35.156 desempleados (+1%).



SUBE EN 14 COMUNIDADES



El paro subió en febrero en 14 comunidades autónomas y bajó en País Vasco (-1.702 desempleados), Extremadura (-1.517 parados) y Galicia (-756 desempleados).



Los mayores repuntes mensuales del desempleo los registraron Andalucía (+14.418 desempleados), Comunidad Valenciana (+8.363 parados) y Comunidad de Madrid (+7.417 desempleados).



Por provincias, el paro bajó en doce de ellas, encabezadas por Huelva (-1.767 desempleados) y Badajoz (-1.076), y subió en 40, especialmente en Madrid (+7.417 desempleados), Valencia (+4.804 parados) y Jaén (+4.544).



El paro registrado entre los extranjeros subió en febrero en 11.453 desempleados (+2%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 590.457, con un repunte de 181.877 parados en el último año (+44,5%).



LA CONTRATACIÓN CAE UN 24% ANUAL



En febrero se registraron 1.212.284 contratos, casi un 24% menos que en igual mes de 2020, de los que 132.431 fueron indefinidos, el 10,9% del total y un 25,7% menos que en febrero del año pasado.



Dentro de los contratos indefinidos, los contratos a tiempo completo sumaron 86.160, un 21,1% menos que en igual mes de 2020, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 46.271, con un retroceso anual del 32,9%.



Del resto de contratos, más de un millón fueron contratos temporales, de los que el 27,1% fueron eventuales por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 31,6% fueron de obra o servicio, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 24,2%.



694 MILLONES EN PRESTACIONES ERTE



Trabajo ha informado además de que el gasto en prestaciones alcanzó los 2.629 millones de euros en el mes de enero (último dato disponible), de los que 694 millones correspondieron a prestaciones para trabajadores en ERTE, frente a los 768 millones de euros del mes de diciembre o los 781 millones de noviembre.



Actualmente se están pagando en prestaciones para trabajadores en ERTE casi cinco veces menos que en mayo, cuando el gasto mensual superó los 3.400 millones de euros.



El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo ascendió en el primer mes del año a 2.376.847 personas y el gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.130,8 euros, casi 200 euros más que en febrero de 2020 (+21,1%).



Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este martes las cifras de desempleo de febrero y la estadística de prestaciones de enero.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/economia/549246/1/paro-sube-44436-personas-febrero-supera-millones



CORREO DE CONTACTO: informativostv@europapress.es