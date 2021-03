Victoria Abril rectifica sus palabras sobre la Covid-19 y pide perdón

02/03/2021 Victoria Abril recoge su Premio Feroz de Honor EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DIRECTO PREMIOS FEROZ



MADRID, 2 (CHANCE)



Situada en el punto de mira tras sus polémicas palabras durante la presentación de los Premios Feroz en las que aseguraba que estabamos viviendo una "plandemia", Victoria Abril recapacita y pide perdón en el momento en el que recoge el Premio de Honor a su exitosa carrera como actriz."Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mi, todas las vidas cuentan. Creedme, por favor" explicaba durante su discurso de agradecimiento. La actriz pudo recoger su premio sin pasar por la alfombra roja después de que la organización se lo denegara ya que la actriz había avisado que lo haría sin mascarilla.Tras los agradecimientos, la actriz ha asegurado que su intención es encerrarse en su "retiro de la infancia" para poder "respirar" desconectada de las redes, en busca de "un poquito de paz". "Pero si me necesitáis, silbad", ha señalado dejando claro que su intención es ser como Molière: "Yo quiero morir maquillada, trabajando y ejerciendo el arte del amor, porque todo lo que necesitamos es amor".