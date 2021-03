Venezuela.- Brilhante se despide de Venezuela declarándole su amor a través de redes sociales

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La que ejerciera como representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, se ha despedido este martes a través de su cuenta de Twitter expresándole su amor al país del que recientemente sus autoridades decidieron expulsarla como consecuencia de las nuevas sanciones impuestas desde Bruselas.



"Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero Venezuela", ha escrito Brilhante.



La semana pasada Venezuela declaró persona 'non grata' a Brilhante como respuesta a las sanciones impuestas desde Europa para presionar al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, y le dio 72 horas para dejar el país.



El ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, entregó personalmente la orden de expulsión a Brilhante y justificó la medida alegando que "las circunstancias así lo exigen", pues son ya "más de medio centenar" de decisiones relativas a "eso que llaman sanciones", la cuales, recalcó violan la Constitución venezolana.



El ministro venezolano cuestionó además que la UE tuviera "alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de otro país".



Desde Bruselas respondieron con la misma moneda declarando persona 'non grata' a la representante de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno.