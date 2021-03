Una opositora hongkonesa se desmaya durante vista preliminar, que seguirá hoy

Activistas pro-democracia sostienen pancartas en apoyo a compañeros activistas arrestados fuera de la Corte de Kowloon Occidental en Hong Kong, China, 1 de marzo de 2021. La policía ha acusado a 47 activistas pro democracia de conspiración para subvertir los poderes del Estado bajo la Ley de Seguridad Nacional. El grupo de detenidos comprende la mayoría de las 55 personas arrestadas en enero de 2021 bajo la ley de seguridad nacional. EFE/EPA/ JEROME FAVRE

Pekín, 2 mar (EFE).- Una opositora hongkonesa se desmayó hoy a la 1:45 hora local (17:45 hora GMT del lunes) en una vista preliminar para 47 políticos y activistas acusados de "subversión" que fue suspendida tras el suceso y continuará a partir de las 11:30 (03:30 hora GMT).

El diario hongkonés South China Morning Post informó hoy de que la acusada Clarisse Yeung Suet-ying perdió el conocimiento tras más de 9 horas de proceso, que había comenzado en la mañana del lunes.

Por su parte, la radiotelevisión RTHK agregó que los acusados de "subversión" bajo la polémica ley de seguridad nacional habían quedado bajo custodia a la espera de la reanudación de la vista, en la que la defensa de estos está intentando conseguir la libertad bajo fianza.

A la hora del receso, indicó la fuente, solo se habían procesado una veintena de los 47 casos.

"Al pedir al tribunal que mantuviera bajo custodia a los 47 acusados, los fiscales revelaron que necesitarían al menos tres meses más para las investigaciones policiales, y no supieron decir cuándo las terminarían", apuntó la prensa local.

La defensa tildó este proceder de "draconiano", ya que temió que sus clientes pudieran pasar años en prisión preventiva antes siquiera de que empezaran los juicios.

Los 47 comparecientes están acusados de subversión por llevar a cabo unas primarias no oficiales el pasado mes de julio con la intención, según la fiscalía, de hacerse con la mayoría de los escaños del Consejo Legislativo (el parlamento local), vetar los presupuestos y forzar así la renuncia de la actual jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.

Esa votación extraoficial para las primarias, calificada de "complot maligno" por parte de los mandatarios locales, contó con la participación de más de 610.000 hongkoneses.

Ese plan se esbozó con vistas a llevarse a cabo durante las elecciones legislativas previstas para septiembre de 2020, que las autoridades terminaron por aplazar un año so pretexto de la situación pandémica en la ciudad semiautónoma.

La fiscalía aseguró este lunes que los acusados vulneraron la controvertida ley de seguridad nacional, diseñada e impuesta por Pekín el pasado 30 de junio y que contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de subversión y de confabulación con fuerzas extranjeras, entre otros.

Los 47 comparecientes forman parte de un grupo de 55 políticos opositores y activistas hongkoneses que fue detenido el pasado 6 de enero en una macrorredada, pero puestos en libertad bajo fianza y sin cargos al día siguiente, cuando tuvieron también que entregar sus pasaportes.

Este lunes, cientos de personas acudieron a las inmediaciones del tribunal hongkonés de Kowloon occidental, donde tuvo lugar la vista, para protestar y mostrar su apoyo a los acusados.