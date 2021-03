Un comité del Parlamento Europeo alerta de la insuficiente respuesta de la UE a injerencias externas

El presidente del Comité Especial del Parlamento Europeo sobre la Interferencia Extranjera en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea (INGE),Räphael Glucksmann. EFE/ Caroline Blumberg/Archivo

Bruselas, 2 mar (EFE).- El Comité Especial del Parlamento Europeo sobre la Interferencia Extranjera en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea (INGE) alertó este martes de que, hasta ahora, la respuesta de la UE y los Estados miembros frente a las injerencias externas y la desinformación de países como Rusia o China para socavar las democracias europeas es "bastante débil y no lo suficientemente eficiente".

En una rueda de prensa organizada con motivo de la intervención del Alto Representante en Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, en la reunión de la Comisión INGE de este lunes, el presidente del comité, el socialdemócrata Räphael Glucksmann, expresó su insatisfacción con las respuestas dadas por Borrell acerca de este asunto.

"No creo que Borrell esté satisfecho consigo mismo cuando dice que no tenemos el mandato de abordar los ataques chinos o que nos falta gente que incluso hable chino en nuestra administración para hacer frente a estas amenazas", aseguró Glucksmann, haciendo referencia al ejemplo de China, el cual, recalcó, significa "una enorme parte de nuestro trabajo".

La portavoz del primer informe sobre este fenómeno, la eurodiputada Sandra Kalniete, comparó la desinformación, uno de los principales problemas de este asunto, con la circulación de la sangre: "la sangre es el dinero y las plataformas sociales, su sistema nervioso. El desafío es encontrar las dosis correctas de la vacuna contra los autores de esa desinformación".

Luchar contra la desinformación es, recalcó, "urgentemente necesario, más que nunca" y alertó de que "lo que vemos en los medios sociales es solo una pequeña parte visible del icerbeg en el que se apoyan enormes recursos financieros e intereses geopolíticos".

No obstante, Kalniete recordó que la desinformación no es el único modo en el que las democracias europeas se ven atacadas.

LOS ATACANTES NO SE PUEDEN SALIR CON LA SUYA

"Si realmente queremos tomarnos en serio las amenazas a la democracia, tenemos que analizar con rigor y honestidad la postura más bien flexible que hemos visto con respecto a China y Rusia en los últimos tiempos", criticó Kalniete, quien recalcó que, hasta ahora, las sanciones a los países que ordenan el socavamiento de la democracia europea son insuficientes.

Así, la portavoz del informe sostuvo que el principal problema al que se enfrentan es que quienes perpetran los ataques, "creen que pueden salirse con la suya" y que no habrá consecuencias y avisó de que es necesario tener respuestas distintas, puesto que cada país sigue una estrategia diferente de injerencia.

Por ello, la eurodiputada del PPE expresó su deseo de que la Comisión Europea "mantenga alta la ambición" y que anime a los legisladores a trabajar "con rapidez y valentía".

"Las medidas deben ser implantadas lo más pronto posible, porque cuanto más tardemos, se corre el riesgo de que cada Estado miembro aplique su legislación nacional", lo cual sería, "una pesadilla de mosaico de 27 marcos nacionales".

INFLUENCIA EN LA CONFIANZA EN LA VACUNA

Preguntado por la confianza de los europeos en la vacunación, el presidente del comité reconoció que hay "un claro impacto" de las injerencias externas en el número de personas en Europa que confían en las vacunas.

No obstante, aunque asegura que la maquinaria de propaganda rusa anda detrás de esta desconfianza, admitió que duda de que esta haya influido en el retraso en la campaña de vacunación en Europa, lo que, en su opinión, es resultado de "un problema en el orden y organización de las campañas de vacunación".

PRÓXIMOS INFORMES

La portavoz del primer informe sobre las interferencias de terceros países en procesos democráticos europeos anunció que espera tener listo a medios de marzo el segundo informe, sobre la financiación encubierta de actividades políticas por parte de donantes extranjeros.

Además, en mayo espera tener un tercer documento sobre el papel de las plataformas en línea; y en junio, otro sobre la resiliencia institucional y cívica y la importancia del periodismo de calidad en este asunto.

Así, asegura que después del verano "enfocará toda su atención" en preparar un informe final, que espera que pueda ser votado en diciembre en la comisión y llevado al Parlamento Europeo en marzo de 2020.