Seis libros de Dr. Seuss dejarán de publicarse por sus imágenes racistas

Por Barbara Goldberg

NUEVA YORK, 2 mar (Reuters) - Seis libros infantiles escritos por Dr. Seuss no volverán a ser publicados porque contienen imágenes racistas e insensibles, dijo el martes la compañía establecida para preservar el legado del autor.

Los libros -"And to think that I saw it on Mulberry Street", "If I ran the Zoo", "McElligot's Pool", "On beyond zebra!", "Scrambled eggs super!" y "The Cat's Quizzer"- son algunas de las más de 60 obras escritas por Dr. Seuss, nombre artístico de Theodor Geisel, que falleció en 1991.

"Estos libros representan a personas de maneras que son dolorosas y erradas", dijo Dr. Seuss Enterprises en un comunicado.

Los libros, publicados originalmente entre 1937 y 1976, contienen numerosas caricaturas de gente asiática y negra que incorporan estereotipos que han sido criticados como racistas.

Entre los editores de los libros están Random House y Vanguard Press.

Dr. Seuss Enterprises dijo que trabajó con un panel de expertos, incluidos educadores, para revisar su catálogo y decidió el año pasada de poner fin a la publicación y las licencias.

El anuncio fue realizado el 2 de marzo, aniversario del nacimiento de Geisel en 1904. En 1998, la Asociación Nacional de la Educación designó su natalicio como el "Día de la Lectura en Estados Unidos", un evento anual que busca animar a que niños y jóvenes lean más.

Sus libros más famosos -"The cat in the hat" y "Green eggs and ham"- no están en la lista de obras que no se volverán a publicar. "Oh, the places you'll go!" suele estar en lo más alto de la lista de más vendidos de The New York Times durante la temporada de graduación y tampoco fue incluido en la lista.

(Reporte adicional de Jonathan Stempel en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)