Rosa Benito contesta a Belén Esteban

04/02/2021 Rosa Benito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Tras dos semanas de ausencia tras su comentado encontronazo con Jorge Javier Vázquez en directo, Belén Esteban reaparecía ayer en "Sálvame". Sonriente y sin mencionar su enfrentamiento con el presentador, la de San Blas aclaraba que su "desaparición" se debía a unas vacaciones pactadas de antemano con el programa para hacer gestiones que tenía pendientes.



De lo más "cañera", la colaboradora no dudaba en atacar a Rosa Benito - que criticó que Belén censusarse el trabajo de los fotógrafos, pendientes de sus pasos tras abandonar temporalmente su programa - y llamar a la que un día fue su gran amiga "veleta", asegurando que en su día la exmujer de Amador Mohedano se había encargado de hablar de su problema con todos sus compañeros.



Unas palabras a las que hoy, muy seria, no ha tardado en responder Rosa Benito en "Ya es mediodía": "Yo no tengo nada que decirle. No lo vi, no lo veo", comenzaba antes de defenderse, afirmando que "yo no soy veleta, tengo mi conciencia muy tranquila". "Jamás he hablado de ella. En otras ocasiones ha hablado y ha dicho que soy buena mujer, muy fiel", añadía la colaboradora.



Visiblemente molesta, la madre de Chayo Mohedano - que no ha querido hablar de su hija porque "de eso hace un montón de años" - ha señalado que "tenemos libertas de expresion igual que tú la tienes. Yo solo hablé de un comentario que pasó el otro dia por algo de prensa".



"Quiero avanzar, no quiero quedarme anclada en el pasado, el pasado no mueve montañas y paso", confiesa una Rosa resignada, que sigue manteniendo que nunca falló a Belén: "Nunca he hablado a los compañeros y ella lo sabe perfectamente. Y tengo la conciencia muy tranquila, muy tranquila. Yo hace 5 años que estoy fuera de Sálvame y tengo la conciencia muy tranquila".



Acerca de una posible reconciliación con la de San Blas, Rosa asegura que "la vida nunca se sabe lo que puede pasar mañana. A día de hoy ella tiene su camino y yo el mío. Yo soy feliz como soy, no quiero vivir anclada al pasado. Quiero vivir hoy y mañana si dios quiere. Y tenemos libertad de expesion como tiene ella. Tenemos vidas distintas, yo tengo mi vida, ella la suya y ya está. No quiero volver a hablar del pasado. Llevo cinco años fuera d Sálvame y no he tenido relación ya con ella. Y punto pelota. Y me da igual"



Sin duda, unas palabras que cierran una posible reconciliación con Belén, a la que no ha dudado en reprochar algo entre líneas: "Cuando tu conoces a una persona, si has tenido muchísima confianza, por mucho que vengas a mi a calentarme soy la que tengo que decir, yo a esta persona la conozco y no me la creo. Y eso es lo que me pasa. Por mas que me quieran envenenar no lo van a hacer"